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Neymar fecha acordo para transmitir leilão beneficente do Instituto em canal esportivo

Neymar fecha acordo para transmitir leilão beneficente do Instituto em canal esportivo
Neymar fecha acordo para transmitir leilão beneficente do Instituto em canal esportivo -

Neymar firmou uma parceria com a ESPN para transmitir o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. Assim, o evento ganhará exibição ao vivo na ESPN 4, na próxima segunda-feira (3), a partir das 19h30, ampliando o alcance de uma das principais iniciativas sociais promovidas pelo camisa 10 do Santos.

Além disso, a emissora acompanhará toda a cerimônia, desde a chegada dos convidados até os momentos mais importantes do leilão. A cobertura ficará sob o comando dos apresentadores Edu Elias e Lilly Nascimento, que também entrevistarão patrocinadores, artistas, atletas e outras personalidades presentes no evento.

Durante a transmissão, o público poderá acompanhar os bastidores da noite, o tapete vermelho e os lances realizados ao longo do leilão. Ao mesmo tempo, a programação destacará as ações desenvolvidas pelo Instituto Neymar Jr. e o impacto social dos recursos arrecadados.

O evento será exclusivo para patrocinadores e convidados e reunirá empresários, celebridades, esportistas e parceiros da instituição. Dessa forma, a cerimônia reforça o compromisso do Instituto em mobilizar diferentes setores da sociedade em prol de projetos voltados à infância e à juventude.

A edição deste ano também celebra os 11 anos de atuação do Instituto Neymar Jr. Nas redes sociais, a entidade publicou uma mensagem sobre o significado da comemoração. “Será uma noite dedicada ao compromisso coletivo com a transformação social e com a construção de novas oportunidades para milhares de crianças, adolescentes e suas famílias”, destacou.

Criado por Neymar, o Instituto desenvolve projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Com a transmissão em rede nacional, a expectativa é ampliar ainda mais a visibilidade do leilão e fortalecer a arrecadação destinada às ações da instituição.

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