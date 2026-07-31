Neymar fecha acordo para transmitir leilão beneficente do Instituto em canal esportivo

Neymar firmou uma parceria com a ESPN para transmitir o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. Assim, o evento ganhará exibição ao vivo na ESPN 4, na próxima segunda-feira (3), a partir das 19h30, ampliando o alcance de uma das principais iniciativas sociais promovidas pelo camisa 10 do Santos.

Além disso, a emissora acompanhará toda a cerimônia, desde a chegada dos convidados até os momentos mais importantes do leilão. A cobertura ficará sob o comando dos apresentadores Edu Elias e Lilly Nascimento, que também entrevistarão patrocinadores, artistas, atletas e outras personalidades presentes no evento.

Durante a transmissão, o público poderá acompanhar os bastidores da noite, o tapete vermelho e os lances realizados ao longo do leilão. Ao mesmo tempo, a programação destacará as ações desenvolvidas pelo Instituto Neymar Jr. e o impacto social dos recursos arrecadados.

O evento será exclusivo para patrocinadores e convidados e reunirá empresários, celebridades, esportistas e parceiros da instituição. Dessa forma, a cerimônia reforça o compromisso do Instituto em mobilizar diferentes setores da sociedade em prol de projetos voltados à infância e à juventude.

A edição deste ano também celebra os 11 anos de atuação do Instituto Neymar Jr. Nas redes sociais, a entidade publicou uma mensagem sobre o significado da comemoração. “Será uma noite dedicada ao compromisso coletivo com a transformação social e com a construção de novas oportunidades para milhares de crianças, adolescentes e suas famílias”, destacou.

Criado por Neymar, o Instituto desenvolve projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Com a transmissão em rede nacional, a expectativa é ampliar ainda mais a visibilidade do leilão e fortalecer a arrecadação destinada às ações da instituição.

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