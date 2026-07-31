Vozinha adia chegada ao Colo-Colo pela terceira vez e aumenta incertezas

O goleiro Vozinha voltou a adiar sua chegada ao Chile e aumentou a expectativa em torno de sua apresentação no Colo-Colo. Anunciado como reforço do clube na última semana, o cabo-verdiano era esperado em Santiago na quinta-feira (30/7). Contudo, mais uma vez, não embarcou para o país.

O cronograma já havia sofrido outras duas alterações. Inicialmente, o desembarque estava previsto para terça-feira (28/7). Depois, passou para quarta (29/7). Agora, o jogador adiou a viagem pela terceira vez, o que gerou dúvidas entre parte da torcida chilena.

Apesar da repercussão, a diretoria do Colo-Colo tratou de minimizar a situação. O CEO Jaime Pizarro explicou que Vozinha pediu mais tempo para resolver questões pessoais e concluir a documentação necessária antes da mudança.

“Foi solicitada uma prorrogação para resolver algumas questões pessoais. Obviamente, foi concedida para que ele pudesse atender suas necessidades. Ele esteve em Cabo Verde. Depois, foi para Lisboa, onde também concluiu outros documentos necessários. Agora, faltam apenas algumas horas e certamente teremos novidades”, declarou ao jornal La Tercera.

Embora o clube ainda não tenha estipulado uma data final para a apresentação, Pizarro reconheceu que a situação precisa estar sendo resolvida em breve.

“Obviamente, precisamos de um prazo. É perfeitamente razoável. Veremos nas próximas horas como isso poderá estar sendo resolvido”, afirmou.

Vozinha não menciona o Colo-Colo nas redes sociais

Além dos adiamentos, outro detalhe chamou a atenção dos torcedores. Desde que o Colo-Colo anunciou sua contratação, Vozinha ainda não publicou nenhuma mensagem relacionada ao novo clube nas redes sociais. Nas últimas horas, por exemplo, o goleiro compartilhou fotos distribuindo autógrafos e posando com torcedores durante as férias em Cabo Verde, sem mencionar a equipe chilena.

A contratação de Vozinha movimentou o mercado chileno principalmente pelo desempenho do goleiro na Copa do Mundo de 2026. Titular de Cabo Verde durante a campanha histórica da seleção africana, ele despertou o interesse de clubes de outros países antes de optar pelo Colo-Colo. Agora, o desafio da diretoria chilena é concluir a chegada do reforço e encerrar a sequência de adiamentos.

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