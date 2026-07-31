Hugo Souza é acusado de homofobia após comentário sobre o São Paulo; veja

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após uma declaração durante participação no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili e exibido na última segunda-feira (27). Logo após a entrevista, parte do público interpretou a resposta do jogador, feita em tom de descontração, como homofóbica.

Durante a conversa, Danilo Gentili perguntou ao goleiro: “Qual é o jogador que tem o maior p**** no Corinthians?”. Hugo Souza reagiu com risadas e respondeu: “Aí não, pô. Aqui é Corinthians, não é São Paulo”.

Em seguida, o trecho passou a circular nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns classificaram a fala como preconceituosa, outros minimizaram o episódio. “Vamos normalizar jogador ser homofóbico assim em rede nacional?”, questionou um usuário. Outro resumiu a repercussão em uma única palavra: “Piada”.

vamos normalizar jogador ser homofobico assim em rede nacional? pic.twitter.com/YRpbApFwLF — Trikas no Paint (@trikasnopaintt) July 30, 2026

Até o momento, Hugo Souza não comentou a repercussão da declaração. Da mesma forma, o Corinthians também não se manifestou sobre o caso. Ao longo da entrevista, que teve cerca de 25 minutos, o goleiro falou sobre a carreira, a pressão da posição, momentos marcantes da trajetória e histórias dos bastidores do futebol.

Fiel LGBT cobra posicionamento de Hugo Souza

Após a repercussão, a Fiel LGBT divulgou uma nota oficial repudiando a declaração do goleiro. Além disso, o coletivo cobrou que Hugo Souza represente a responsabilidade de vestir a camisa do Corinthians dentro e fora de campo e destacou que a rivalidade com o São Paulo não justifica comentários com teor homofóbico.

“Quem ocupa esse espaço deve ter consciência de que suas palavras têm impacto e podem normalizar preconceitos”, externou o texto compartilhado nas redes sociais.

Veja a nota completa:

Nós, como coletivo, estamos aqui todos os dias tentando conscientizar a torcida. Todos os dias recebemos xingamentos, comentários homofóbicos e as mesmas “piadinhas” que o Hugo Souza resolveu fazer em rede nacional.

Isso não é humor. Esse tipo de fala apenas reforça um comportamento que, diariamente, tentamos combater dentro e fora dos estádios.

O goleiro do Corinthians precisa entender a responsabilidade que carrega. Ele representa o maior clube do país e é referência para milhões de torcedores, principalmente crianças e jovens. Quem ocupa esse espaço deve ter consciência de que suas palavras têm impacto e podem normalizar preconceitos.

Enquanto nós apanhamos diariamente nas redes sociais e nas arquibancadas por defender o respeito e o combate à homofobia no futebol, o goleiro titular do Corinthians vai a um programa de televisão e faz esse tipo de “piada” em rede nacional. Isso é frustrante e vai na contramão de tudo o que buscamos construir.

Não estamos pedindo privilégios, apenas respeito. Esperamos que Hugo Souza reconheça o erro, reflita sobre o alcance de suas falas e compreenda que combater a homofobia também faz parte da responsabilidade de quem veste a camisa do Corinthians.

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