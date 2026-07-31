Lucas Monzón projeta Botafogo campeão da Sul-Americana: “Time espetacular”

O zagueiro Lucas Monzón comemorou os seus primeiros dias como atleta do Botafogo. Em entrevista concedida à Rádio Uruguay, o defensor de 24 anos classificou a transferência para o Alvinegro como a concretização de um objetivo de infância. O jogador nasceu em território brasileiro, mas mudou-se cedo para o Uruguai, onde iniciou a trajetória profissional. O retorno ao país natal para defender uma equipe de expressão nacional motivou o atleta a buscar espaço na rotação principal da comissão técnica.

O novo reforço alvinegro revelou surpresa com o engajamento da torcida nas ruas do Rio de Janeiro. A recepção calorosa dos funcionários e dos novos companheiros de elenco facilitou o processo de adaptação de Monzón nos campos de treinamento do CT Lonier. Lucas Monzón destacou o impacto positivo que teve ao conhecer a atmosfera do clube:

“Sinceramente, esse grande passo é a realização de um sonho. Jogar aqui no Brasil é algo que sempre é um sonho de infância, sair tão jovem e agora voltar para o país, para poder jogar em um grande time. É realmente um sonho. Eu já dei uma volta por aqui e vi pessoas vestindo a camisa, torcedores fanáticos do Botafogo, um grupo de torcedores muito apaixonado. E o que eu realmente gostei nesse time é que ele tem um espírito familiar, sabe? Um time que deixa uma impressão boa quando você chega a um grande clube e percebe que é um time familiar, um time espetacular”.

Acolhimento do elenco e o desafio na Sul-Americana

A presença de compatriotas facilitou o entrosamento do profissional nos bastidores do departamento de futebol. Lucas Monzón enalteceu a união do grupo e a rápida recepção dos novos companheiros de plantel:

“Quando cheguei, conheci alguns deles, a maioria uruguaios, e eles me receberam muito bem. Eles são muito muito unidos, um grupo muito unido. Foi isso que eu realmente gostei, chegar e encontrar esse ambiente logo de cara. É maravilhoso. É um elenco fantástico, sabe? Como eu estava dizendo, eles ganharam copa Libertadores há dois anos. O clube tem uma história rica e almeja ser campeão novamente, agora que também estamos disputando a Copa Sul-Americana. É um desafio maravilhoso”.

Preparação física e paciência pela estreia no Botafogo

O jogador permaneceu como opção no banco de reservas durante os dois últimos compromissos oficiais da equipe. A comissão técnica conduz um cronograma progressivo de treinos para recondicionar o zagueiro, que passou por um período recente de férias antes de assinar o vínculo contratual. Lucas Monzón detalhou como vem lidando com essa transição inicial:

“Eu já fui para duas partidas. Fui para o banco de reservas nos dois jogos e vi que, obviamente, o futebol brasileiro é muito intenso. Mas é um estilo de futebol que, se você entra no ritmo, te ensina muito. Os treinos… Obviamente, também tive um período de férias. Conversei com o treinador e ele me contou como estava meu progresso. Mas, obviamente, leva tempo, sabe? É ótimo saber que mantive a calma, que não tive pressa. Mas, obviamente, também tento estar preparado. Porque é um esporte com um nível físico muito alto, sem dúvida. Você precisa estar 100% preparado”.

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