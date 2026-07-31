Gramado da Neo Química Arena gera irritação no vestiário do Corinthians

O estado do gramado da Neo Química Arena voltou a ser alvo de críticas no Corinthians. Durante o empate sem gols com o Athletico-PR, na última quinta-feira (30/7), o meia Zakaria Labyad e o atacante Yuri Alberto deixaram o embate lesionados. Além disso, cinco jogadores terminaram o confronto com partes do corpo raladas por causa do excesso de areia na superfície.

A reforma do gramado começou em junho, custou R$ 800 mil aos cofres do clube e tem previsão de conclusão para a próxima quinta-feira, justamente antes do duelo decisivo contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, atletas e integrantes da comissão técnica avaliam que o campo ainda está longe das condições ideais.

Após a partida, o técnico Fernando Diniz não poupou críticas e relacionou a lesão de Labyad diretamente ao estado do gramado.

“Não sou especialista em campo, mas este é o pior gramado desde que a arena foi construída e inaugurada. Se o campo fosse ficar dessa forma, tinham que ter avisado. Tinham que avisar que teria areia, que estaria perigoso. Hoje tivemos cinco joelhos ralados. Pode prender e machucar. A diretoria está cobrando. Todo mundo vindo aqui. O campo não estava nem melhor do que quinta passada. O campo não está melhor. Pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para entregar o campo como o Corinthians sempre teve”, esbravejou.

Jogadores do Corinthians na bronca com o gramado

Quem também demonstrou preocupação foi o volante Raniele. O jogador sofreu uma lesão durante um treinamento na Neo Química Arena na última semana e acabou cortado da partida contra o Remo. Para ele, a recuperação do gramado precisa acontecer o quanto antes.

“Segundo nos falaram, não foi entregue no tempo correto e estamos vendo isso. Esperamos que possa ter uma resolução breve e rápida para que a gente possa praticar um futebol melhor. Pela grandeza do Corinthians, pelo estilo de jogo do Diniz e pelo futebol que a torcida pede, é importante ter o gramado nas melhores condições.”, falou o volante.

Nos bastidores, o Corinthians identifica a dificuldade de compactação da camada de areia como o principal problema. Para acelerar o processo, o clube realizou perfurações no gramado e acredita que o uso contínuo do campo pelos jogadores ajudará a estabilizar a superfície.

A Neo Química Arena utiliza gramado natural reforçado por fibras sintéticas instaladas abaixo da camada de terra e areia. Enquanto aguarda a recuperação completa do campo, a diretoria já recebeu propostas para promover eventos na Neo Química Arena no fim do ano. Ainda assim, a tendência é recusá-las para preservar o gramado e evitar novos problemas durante a sequência da temporada.

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