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Gramado da Neo Química Arena gera irritação no vestiário do Corinthians

Gramado da Neo Química Arena gera irritação no vestiário do Corinthians
Gramado da Neo Química Arena gera irritação no vestiário do Corinthians -

O estado do gramado da Neo Química Arena voltou a ser alvo de críticas no Corinthians. Durante o empate sem gols com o Athletico-PR, na última quinta-feira (30/7), o meia Zakaria Labyad e o atacante Yuri Alberto deixaram o embate lesionados. Além disso, cinco jogadores terminaram o confronto com partes do corpo raladas por causa do excesso de areia na superfície.

A reforma do gramado começou em junho, custou R$ 800 mil aos cofres do clube e tem previsão de conclusão para a próxima quinta-feira, justamente antes do duelo decisivo contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, atletas e integrantes da comissão técnica avaliam que o campo ainda está longe das condições ideais.

Após a partida, o técnico Fernando Diniz não poupou críticas e relacionou a lesão de Labyad diretamente ao estado do gramado.

“Não sou especialista em campo, mas este é o pior gramado desde que a arena foi construída e inaugurada. Se o campo fosse ficar dessa forma, tinham que ter avisado. Tinham que avisar que teria areia, que estaria perigoso. Hoje tivemos cinco joelhos ralados. Pode prender e machucar. A diretoria está cobrando. Todo mundo vindo aqui. O campo não estava nem melhor do que quinta passada. O campo não está melhor. Pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para entregar o campo como o Corinthians sempre teve”, esbravejou.

Jogadores do Corinthians na bronca com o gramado

Quem também demonstrou preocupação foi o volante Raniele. O jogador sofreu uma lesão durante um treinamento na Neo Química Arena na última semana e acabou cortado da partida contra o Remo. Para ele, a recuperação do gramado precisa acontecer o quanto antes.

“Segundo nos falaram, não foi entregue no tempo correto e estamos vendo isso. Esperamos que possa ter uma resolução breve e rápida para que a gente possa praticar um futebol melhor. Pela grandeza do Corinthians, pelo estilo de jogo do Diniz e pelo futebol que a torcida pede, é importante ter o gramado nas melhores condições.”, falou o volante.

Nos bastidores, o Corinthians identifica a dificuldade de compactação da camada de areia como o principal problema. Para acelerar o processo, o clube realizou perfurações no gramado e acredita que o uso contínuo do campo pelos jogadores ajudará a estabilizar a superfície.

A Neo Química Arena utiliza gramado natural reforçado por fibras sintéticas instaladas abaixo da camada de terra e areia. Enquanto aguarda a recuperação completa do campo, a diretoria já recebeu propostas para promover eventos na Neo Química Arena no fim do ano. Ainda assim, a tendência é recusá-las para preservar o gramado e evitar novos problemas durante a sequência da temporada.

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