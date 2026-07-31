Manchester City conecta futebol e história com novo uniforme reserva

O Manchester City apresentou o seu novo segundo uniforme para a sequência da temporada de futebol europeu na manhã desta sexta-feira (31). A vestimenta foi desenhada com uma base preta predominante e traz detalhes destacados em amarelo, estabelecendo uma homenagem direta à “worker bee” (abelha operária). O elemento gráfico carrega uma forte carga cultural e representa um dos ícones mais tradicionais da identidade visual e histórica da cidade de Manchester.

O símbolo da abelha operária integra o cotidiano da região britânica desde o século XIX, período no qual o município se consolidou como um dos principais centros da Revolução Industrial no continente europeu. Os historiadores locais apontam que a figura representa o espírito de dedicação e o ritmo de trabalho da população da época. O ícone permanece visível para os moradores em monumentos públicos, fachadas de prédios históricos e em diferentes estruturas urbanas da localidade.

Manchester City celebra conexão cultural e estreia na pré-temporada

Os designers responsáveis pelo desenvolvimento do projeto integraram elementos que simulam um enxame de abelhas operárias ao longo do tecido preto e amarelo. A diretoria do clube inglês destacou em nota que a escolha estética visa estreitar os laços comunitários entre a instituição esportiva e os cidadãos de Manchester, valorizando componentes que moldaram a cultura dos trabalhadores da região.

O departamento de marketing utilizou a imagem do centroavante Erling Haaland como o principal modelo da campanha fotográfica de lançamento do produto. A comissão técnica planeja utilizar a nova indumentária pela primeira vez nos gramados no dia 1º de agosto. O Manchester City enfrentará a Inter de Milão em um amistoso preparatório de pré-temporada, servindo como o primeiro teste oficial para o novo uniforme antes do início das ligas nacionais.

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