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Fifa corre para ter Copa com 64 seleções para aprovar projeto com investidores

Fifa corre para ter Copa com 64 seleções para aprovar projeto com investidores
Fifa corre para ter Copa com 64 seleções para aprovar projeto com investidores -

Gianni Infantino, presidente da Fifa, quer acelerar a discussão sobre o formato da Copa do Mundo com 64 países para a edição de 2030 de olho na aprovação de um projeto polêmico. Segundo o jornal britânico The Sun, o dirigente quer inflar a competição o quanto antes na tentativa de obter apoio político para a criação da Fifa Forward Enterprise, estrutura que poderá receber investimentos privados e administrar os direitos comerciais de grandes competições da entidade.

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A Fifa pretende levantar 4,2 bilhões de dólares (R$ 21,4 bilhões) com a entrada de investidores privados. O plano prevê a criação de uma nova empresa responsável por ativos comerciais ligados a torneios como a Copa do Mundo. Para aprovar a operação, Infantino precisa conseguir o apoio da maioria das 211 associações filiadas à Fifa. A votação está prevista para 19 de setembro.

É nesse cenário que surge a proposta de uma Copa com 64 participantes. A Fifa informou que pretende contratar uma agência independente para avaliar os efeitos de uma expansão do Mundial de 48 para 64 seleções a partir da edição de 2030. A entidade quer escolher a agência até 14 de agosto e prevê que o estudo seja concluído em aproximadamente quatro semanas, antes da votação de setembro sobre o projeto comercial.

Expansão pode ajudar Infantino a conquistar apoio

De acordo com o The Sun, a antecipação da discussão sobre o formato da Copa ocorre em um momento decisivo para Infantino. A reportagem relaciona a promessa de benefícios às associações menores à estratégia para conseguir votos favoráveis ao projeto.

O jornal afirma, inclusive, que as 211 associações filiadas poderiam receber até 30 milhões de libras (R$ 204,9 milhões), cada, caso o projeto avance. Dessa forma, países com menor capacidade financeira teriam um incentivo econômico para apoiar a proposta apresentada pela atual administração da entidade.

Fifa enfrenta oposição de grandes confederações

A estratégia ocorre em meio a uma reação de importantes entidades do futebol mundial. Uefa, Concacaf e AFC já manifestaram oposição ao projeto de participação de investidores privados nos ativos relacionados às competições da Fifa.

A Uefa, que reúne 55 associações, aprovou por unanimidade a ameaça de boicotar competições da Fifa caso o projeto avance. A Concacaf também rejeitou a proposta, enquanto a Confederação Asiática demonstrou preocupação com a falta de transparência e de consulta às entidades do futebol.

Porém, mesmo diante da resistência, a proposta será submetida às associações. Infantino precisa de maioria simples — 50% mais um dos 211 membros — para aprovar o projeto em 19 de setembro.

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