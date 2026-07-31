Vitória x São Paulo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Vitória e São Paulo se enfrentam neste sábado (1º), às 21h, no Barradão, em Salvador. A TV Brasil transmite a partida ao vivo. Além disso, os torcedores poderão acompanhar o confronto no estádio mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil para ampliar a visibilidade do futebol feminino no país. Pelo terceiro ano consecutivo, a emissora exibe partidas da Série A1. Além disso, também mostrará os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, assim como as finais do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 e Sub-20.

Enquanto isso, o Vitória tenta reagir na competição após sofrer derrota por 4 a 0 para o Corinthians na rodada anterior. Com apenas seis pontos, as Leoas ocupam a 17ª colocação e seguem na zona de rebaixamento. Agora, a equipe aposta no apoio da torcida para buscar a recuperação e ganhar fôlego na luta contra a queda.

Por outro lado, o São Paulo chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Com o resultado, o Tricolor alcançou os 29 pontos, assumiu a vice-liderança do Brasileirão Feminino e reduziu para apenas dois pontos a distância para o líder Corinthians. Dessa forma, a equipe paulista tenta manter a boa fase e seguir firme na disputa pelas primeiras posições da tabela.

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