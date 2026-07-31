Vasco estabelece contrato com a Nike baseado em royalties e metas de desempenho

O Vasco firmou uma parceria de longo prazo para o fornecimento de seus materiais esportivos. O vínculo com a distribuidora oficial da Nike no Brasil, assinado em 9 de maio de 2025, tem validade programada de 2026 até 2032. O modelo de negócio adotado se diferencia dos padrões tradicionais do mercado nacional por não estipular o pagamento de uma remuneração financeira fixa anual para a instituição carioca. O faturamento do clube está atrelado diretamente ao volume de vendas de produtos licenciados e ao alcance de metas esportivas.

Os bastidores da escolha do fornecedor dividiram as opiniões da direção do Vasco. Integrantes da gestão do presidente Pedrinho priorizaram o ganho institucional e a representatividade global da marca norte-americana. Outra ala defendia a assinatura com a Puma, que apresentou condições financeiras iniciais superiores e chegou a encaminhar um entendimento antes de acertar com o Fluminense. O mercado ainda registrou propostas de luvas contratuais da Diadora (R$ 1 milhão), Kappa (R$ 500 mil), Mizuno (R$ 300 mil) e da própria Puma (R$ 500 mil).

Funcionamento das taxas progressivas de royalties

A principal engrenagem financeira do patrocínio baseia-se em uma tabela escalonada de royalties. O percentual repassado aos cofres vascaínos aumenta conforme o volume de peças comercializadas ao longo de cada ano contratual. A alíquota mínima parte de 12% e pode alcançar o teto de 18% caso a resposta do mercado consumidor supere as metas estipuladas.

Para ilustrar o impacto financeiro, uma projeção baseada na comercialização de 400 mil unidades por ano — considerando um valor médio de R$ 200 por item após a dedução da margem dos lojistas e impostos — renderia R$ 10,8 milhões totais em royalties. As primeiras 200 mil peças geram R$ 4,8 milhões, enquanto o lote seguinte de 200 mil unidades adiciona R$ 6 milhões ao balanço. As marcas concorrentes acenavam com percentuais de 18% a 20% para o mesmo patamar de vendas, enquanto o rival Flamengo opera com 35%. Em contrapartida, a empresa estadunidense garantiu a maior verba de marketing do pacote, fixada no mínimo em R$ 2 milhões anuais.

Volume de Vendas Anual (Unidades) Alíquota de Royalties De 0 a 200 mil 12% De 200.001 a 500 mil 15% Acima de 500 mil 18%

Premiações por metas no futebol masculino e feminino do Vasco

O contrato detalha um plano de incentivos financeiros atrelado ao desempenho técnico nos gramados. As bonificações são pagas por conquista de título e priorizam o departamento de futebol profissional masculino, cobrindo torneios estaduais, nacionais e internacionais.

Para o futebol feminino, o documento estipula uma premiação única voltada para a conquista do campeonato estadual da primeira divisão.

Competição (Futebol Masculino) Bônus por Título Mundial de Clubes da Fifa R$ 1.500.000,00 Copa Intercontinental R$ 650.000,00 Copa Libertadores R$ 600.000,00 Campeonato Brasileiro (Série A) R$ 400.000,00 Copa do Brasil R$ 325.000,00 Copa Sul-Americana R$ 275.000,00 Campeonato Carioca R$ 100.000,00 Supercopa do Brasil R$ 50.000,00 Recopa Sul-Americana R$ 50.000,00 Competição (Futebol Feminino) Bônus por Título Campeonato Carioca (1ª Divisão) R$ 50.000,00

Fornecimento de material e cláusulas de salvaguarda

A Nike garante o repasse anual gratuito de R$ 7.218.227,00 em vestuário esportivo para o atendimento das demandas internas do Vasco. Esse montante passa por reajuste inflacionário anual baseado na variação do IPCA. Se o consumo do departamento de futebol ultrapassar essa cota fixa, a cobrança do excedente é realizada mediante desconto direto nos valores acumulados de royalties. O Cruz-Maltino recebe ainda um lote anual de 3 mil itens esportivos gerais da marca, sem a obrigatoriedade de estarem personalizados com a identidade visual do clube.

O contrato estabelece medidas de proteção financeira para a empresa caso ocorra um declínio técnico prolongado do time masculino. Se a equipe permanecer fora da Série A do Campeonato Brasileiro por dois anos consecutivos ou mais, o valor mínimo obrigatório destinado a investimentos de marketing digital ou físico e os repasses de royalties sofrem uma redução automática de 30% a partir do terceiro ano. Caso o período de ausência da divisão principal atinja três anos seguidos, ambas as partes ganham o direito de rescindir o vínculo, exigindo-se uma notificação formal por escrito com antecedência mínima de 12 meses. No cenário nacional, a fornecedora atende também ao Corinthians até 2035 e ao Atlético, que firmou compromisso de quatro anos em 2026.

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