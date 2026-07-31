Copa Sul-Americana define datas e horários dos duelos das oitavas de final

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (31/7), as datas e horários dos duelos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ao todo, seis brasileiros ainda estão vivos na disputa: São Paulo, Santos, Botafogo, RB Bragantino e Atlético-MG. Os jogos de ida acontecem na segunda semana de agosto, enquanto os embates de volta acontecem na semana seguinte.
O primeiro brasileiro a entrar em campo será o São Paulo. O Tricolor Paulista encara o Bolívar, em La Paz, na terça-feira (11/8), às 21h30. Vale lembrar que os bolivianos eliminaram o Grêmio na fase anterior. Já na quarta-feira (12/8), um confronto nacional. Afinal, RB Bragantino e Atlético-MG medem forças, com o primeiro jogo em Bragança Paulista.
Já na quinta-feira (13/8), outros três brasileiros lutam por uma vaga nas quartas de final. O Vasco encara o Olímpia, do Paraguai, com o primeiro jogo no Rio de Janeiro. Já o Santos terá pela frente o Maracá, da Venezuela, com o embate de ida acontecendo na Vila Belmiro. Por fim, o Botafogo terá pela frente o Cienciano, do Peru, com o jogo de ida em Cusco.
Veja a tabela dos jogos da Copa Sul-Americana
Jogos de ida
11/8 – 19h – Boca Juniors x Recoleta
11/8 – 21h30 – Bolívar x São Paulo
12/8 – 19h – Red Bull Bragantino x Atlético-MG
12/8 – 19h – Tigre x Montevideo City Torque
12/8 – 21h30 – Santa Fe x River Plate
13/8 – 19h – Vasco x Olimpia
13/8 – 19h – Santos x Macará
13/8 – 21h30 – Cienciano x Botafogo
18/8 – 19h – Recoleta x Boca Juniors
18/8 – 21h30 – São Paulo x Bolívar
19/8 – 19h – Atlético-MG x Red Bull Bragantino
19/8 – 21h30 – Montevideo City Torque x Tigre
19/8 – 21h30 – River Plate x Santa Fe
20/8 – 19h – Olimpia x Vasco
20/8 – 19h – Macará x Santos
20/8 – 21h30 – Botafogo x Cienciano
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