Chelsea recebe multa R$ 68,2 milhões por causa de 74 infrações no futebol inglês

O Chelsea foi multado em 10 milhões de libras (R$ 68,2 milhões) pela Federação Inglesa de Futebol (FA) após admitir que violou por 74 vezes algumas regras da entidade. As infrações envolvem principalmente negociações com agentes e intermediários, além de operações relacionadas a investimentos de terceiros em jogadores.

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A maior parte das irregularidades ocorreu entre 2010 e 2016, embora algumas transações tenham se estendido até 2022. Segundo os documentos da FA, as acusações envolveram negociações referentes a 32 jogadores e incluíram o uso de agentes não autorizados e intermediários não registrados. O clube, que admitiu todas as infrações, também foi acusado de descumprir normas relacionadas a investimentos de terceiros em atletas.

O caso veio à tona depois que o clube comunicou voluntariamente à FA possíveis irregularidades históricas durante o processo de mudança de proprietário, em 2022. Naquele ano, o consórcio BlueCo, liderado por Todd Boehly e pelo fundo Clearlake Capital, assumiu o controle.

Inicialmente, a comissão reguladora independente da FA aplicou, além da multa, uma punição de seis pontos na Premier League. A sanção, entretanto, ficaria suspensa até o fim da temporada 2026/27.

Em maio de 2026, um conselho independente da FA analisou o recurso e concluiu que não havia evidências suficientes para sustentar a afirmação de que o clube havia obtido vantagem esportiva com as irregularidades. Além disso, o órgão considerou excessiva a punição de perda de pontos. Com isso, a sanção foi anulada.

Transfer ban em validade

Apesar da decisão favorável no recurso, o Chelsea continua sob transfer ban. O clube não pode realizar registros durante duas janelas de transferências, válida até 30 de junho de 2027.

Em comunicado, o Chelsea afirmou que colaborou com as autoridades e entregou milhares de documentos durante a investigação. O clube destacou, aliás, que revelou voluntariamente as possíveis irregularidades após a mudança de propriedade, em 2022.

Em março de 2026, o clube, inclusive, já havia recebido uma multa de 10,75 milhões de libras (R$ 73 milhões) da Premier League, além de uma suspensão de um ano para contratações do time principal e uma proibição imediata de nove meses para registrar jogadores da categoria de base.

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