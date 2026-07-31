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Premiação da Copa do Brasil pode aproximar Palmeiras de meta financeira

Premiação da Copa do Brasil pode aproximar Palmeiras de meta financeira
Premiação da Copa do Brasil pode aproximar Palmeiras de meta financeira -

O Palmeiras inicia neste domingo (02/8) a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil com um objetivo que vai além da classificação. Caso elimine o Fortaleza, o Verdão assegurará mais R$ 4 milhões em premiação e atingirá a meta estabelecida no orçamento da temporada para a competição que era chegar às quartas de final.

Até o momento, a Copa do Brasil já rendeu R$ 5 milhões aos cofres alviverdes. Embora a diretoria adote uma projeção conservadora para que o planejamento financeiro não dependa exclusivamente dos resultados em campo, uma campanha mais longa pode fortalecer o caixa em um momento em que o clube prioriza a manutenção do elenco e evita negociar seus principais jogadores.

O potencial de arrecadação é ainda maior. Se conquistar o título, o Palmeiras poderá somar mais R$ 91 milhões em premiações. O caminho prevê R$ 4 milhões pelas quartas de final, R$ 9 milhões pela classificação à semifinal e outros R$ 78 milhões pelo troféu.

Até maio, o clube acumulou R$ 16,5 milhões em premiações na temporada, incluindo o bônus pelo título do Campeonato Paulista. No orçamento de 2026, a diretoria projetou arrecadar R$ 62 milhões com premiações, considerando uma campanha até as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, além de uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e a semifinal do Estadual.

Premiações ajudam na manutenção do elenco do Palmeiras

Assim, avançar além das metas previstas representa um importante reforço financeiro para o Palmeiras, que registrou déficit de R$ 65,9 milhões até maio. Ao mesmo tempo, o clube mantém a estratégia de preservar a base do elenco para seguir competitivo nas três principais competições da temporada.

Após a vitória sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira reforçou que o objetivo do Palmeiras é brigar por todos os títulos em disputa, embora a comissão técnica avalie o desgaste físico dos jogadores antes de definir a equipe para o mata-mata.

“O Palmeiras em todas as competições entra para competir e ganhar. Vamos analisar com o Núcleo de Saúde e Performance os resquícios do jogo (contra o Vitória) e ver o que fazer nesta competição em mata-mata. Estamos em todas as competições e queremos brigar por todas elas.”

O Verdão ainda fará dois treinamentos antes do confronto de ida contra o Fortaleza, marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. A partida de volta acontece na quarta-feira (05/8), às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

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