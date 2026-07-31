Premiação da Copa do Brasil pode aproximar Palmeiras de meta financeira

O Palmeiras inicia neste domingo (02/8) a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil com um objetivo que vai além da classificação. Caso elimine o Fortaleza, o Verdão assegurará mais R$ 4 milhões em premiação e atingirá a meta estabelecida no orçamento da temporada para a competição que era chegar às quartas de final.

Até o momento, a Copa do Brasil já rendeu R$ 5 milhões aos cofres alviverdes. Embora a diretoria adote uma projeção conservadora para que o planejamento financeiro não dependa exclusivamente dos resultados em campo, uma campanha mais longa pode fortalecer o caixa em um momento em que o clube prioriza a manutenção do elenco e evita negociar seus principais jogadores.

O potencial de arrecadação é ainda maior. Se conquistar o título, o Palmeiras poderá somar mais R$ 91 milhões em premiações. O caminho prevê R$ 4 milhões pelas quartas de final, R$ 9 milhões pela classificação à semifinal e outros R$ 78 milhões pelo troféu.

Até maio, o clube acumulou R$ 16,5 milhões em premiações na temporada, incluindo o bônus pelo título do Campeonato Paulista. No orçamento de 2026, a diretoria projetou arrecadar R$ 62 milhões com premiações, considerando uma campanha até as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, além de uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e a semifinal do Estadual.

Premiações ajudam na manutenção do elenco do Palmeiras

Assim, avançar além das metas previstas representa um importante reforço financeiro para o Palmeiras, que registrou déficit de R$ 65,9 milhões até maio. Ao mesmo tempo, o clube mantém a estratégia de preservar a base do elenco para seguir competitivo nas três principais competições da temporada.

Após a vitória sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira reforçou que o objetivo do Palmeiras é brigar por todos os títulos em disputa, embora a comissão técnica avalie o desgaste físico dos jogadores antes de definir a equipe para o mata-mata.

“O Palmeiras em todas as competições entra para competir e ganhar. Vamos analisar com o Núcleo de Saúde e Performance os resquícios do jogo (contra o Vitória) e ver o que fazer nesta competição em mata-mata. Estamos em todas as competições e queremos brigar por todas elas.”

O Verdão ainda fará dois treinamentos antes do confronto de ida contra o Fortaleza, marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. A partida de volta acontece na quarta-feira (05/8), às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.