Santos x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a pausa para a Copa do Mundo, a Copa do Brasil está de volta e reserva fortes emoções nos próximos dias com as oitavas de final. Assim, Santos e Remo medem forças neste sábado (1), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Dessa forma, o jogo de volta está marcado para o dia 4 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão. Ambas as equipes estão na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e tentam avançar no torneio eliminatório, que dá retorno esportivo e financeiro.

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Onde assistir

O confronto deste sábado (1) terá a transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Santos

Para a partida, o técnico Cuca contará com os retornos do goleiro João Paulo e o atacante Gustavo Caballero, que desfalcaram o time na Sul-Americana. Afinal, ambos não estão inscritos no torneio continental.

Além disso, o treinador terá à disposição jogadores da equipe sub-20 que estiveram entre os relacionados para a semifinal do Brasileirão da categoria. Entre eles, estão o zagueiro João Alencar, o meia Vinícius Fabri e os atacantes Davizinho e Nadson.

Antes do duelo com o Leão Azul, o Peixe eliminou o Coritiba com um empate na Vila Belmiro e um triunfo em pleno Couto Pereira. Gabigol e Neymar, principais armas ofensivas, estarão entre os titulares ao lado de Rollheiser. A dúvida fica por conta da lateral-direita, visto que Gabriel Menino e Igor Vinícius disputam uma vaga entre os titulares.

Como chega o Remo

Depois de ficar sem jogar por quase dois meses, o Leão Azul tem uma sequência de sete jogos em 25 dias. Além do Brasileirão, a equipe agora vir a chave para a Copa do Brasil após ter surpreendido e eliminado o Bahia.

Por outro lado, o técnico Léo Condé não poderá contar com , o volante Patrick e o zagueiro Zé Ivaldo, titulares contra o Mirassol. Isso ocorre por razões contratuais, já que ambos pertencem ao Peixe.

Por fim, Tchamba, que ainda não atuou no pós-copa, devido a uma lesão muscular, também desfalca o time azulino. A tendência é que o atleta retorne apenas diante do Atlético-MG pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

SANTOS X REMO

Oitavas de final da Copa do Brasil – Jogo de ida

Data e horário: 01/8/2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Neymar. Técnico: Cuca.

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison, Yago Pikachu e Vitor Bueno; Gabriel Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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