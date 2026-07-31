Girona x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

O mês de agosto está logo ali, o que significa algo importante: o futebol europeu está cada vez mais próximo de voltar. E neste sábado (1º/8), é a vez do atual campeão da Premier League, o Arsenal, entrar em campo pela primeira vez nesta pré-temporada 2026/27. Os Gunners, ainda sem alguns de seus principais atletas, visitam o Girona, equipe rebaixada à La Liga2 na última temporada. Será no Estádio Municipal de Montilivi, em Girona (ESP), a partir das 15h (de Brasília).

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Como chega o Girona

Parece outro dia que o Girona estava disputando a fase de Liga da Champions. Agora, pouco mais de um ano depois, a equipe se vê na La Liga2, a segunda divisão espanhola. Curiosamente, um dos oito jogos na Liga dos Campeões foi exatamente contra o Arsenal, no único encontro entre as equipes na história. Na ocasião, vitória dos Gunners por 2 a 1, no mesmo Municipal de Montilivi.

Para a atual temporada, o técnico Quique Álvarez viu algumas chegadas e saídas. O goleiro Ter Stegen, por exemplo, retornou ao Barcelona, enquanto Solis e Krevci foram vendidos para Birmingham e Wolverhampton, respectivamente. Já o experiente Daley Blind, após três temporadas, retornou ao Ajax (HOL). No âmbito das entradas, o principal reforço foi o centroavante Pyshchur, que atuava no futebol da Hungria. O jogador de 21 anos tem 2,04m de altura. Ele entrou ao longo dos últimos dois amistosos do time, em derrota por 1 a 0 para o Alavés e no empate por 3 a 3 com o Castellón.

Como chega o Arsenal

O Arsenal vai para seu primeiro amistoso de fato na pré-temporada. Antes, no último sábado (25/7), até venceu o MK Dons (ING) por 3 a 0, mas em jogo-treino sem transmissão. Ou seja, o duelo contra o Girona será a primeira oportunidade para o torcedor acompanhar o atual campeão da Premier League. Há, no entanto, ainda diversos desfalques para o técnico Mikel Arteta. Ele, afinal, não poderá contar com os jogadores que estiveram no último fim de semana da Copa, com jogos entre França x Inglaterra, e Espanha x Argentina. Assim, jogadores como Zubimendi, Merino, Saliba, Rice, Saka, Eze e Madueke estão fora de ação.

Quem voltou recentemente aos treinos foram os brasileiros Gabriel Martinelli e Magalhães. A tendência, porém, é que Arteta opte por uma escalação alternativa, com jogadores que ou não foram à Copa, ou voltaram cedo – como o atacante Kai Havertz. O grego Christos Tzolis – ex-Club Brugge (BEL) e único reforço até aqui – deverá fazer sua estreia já como titular.

Girona x Arsenal

Amistoso Internacional

Data e horário: sábado, 1º/8/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Montilivi, em Girona (ESP)

GIRONA: Krapyvtsov; Jordana, Yaakobishvili, David López e Álex Moreno; Beltrán, Martín, Camara, Misehouy e Bryan Gil; Abel Ruíz. Técnico: Quique Álvarez.

ARSENAL: Kepa; Ben White, Mosquera, Salmon e Calafiori; Norgaard, Lewis-Skelly, Dowman, Nwaneri e Tzolis; Kai Havertz (Gyökeres). Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgados

Onde assistir: SportyNet (YouTube)

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