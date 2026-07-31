Artur Jorge diz que lesões podem gerar oportunidades no Cruzeiro

As graves lesões de Gabriel Pec e Luis Sinisterra mudaram o planejamento do Cruzeiro para a sequência da temporada. Mesmo reconhecendo o impacto esportivo e financeiro das baixas, o técnico Artur Jorge afirmou que o momento também cria oportunidades para outros jogadores ganharem espaço no elenco.

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Durante a coletiva, o treinador destacou que situações como essa fogem do controle da comissão, principalmente após o trabalho realizado na pausa da Copa e o investimento feito pelo clube para fortalecer o elenco:

“O desafio é porque não controlamos. Nós preparamos a intertemporada e fizemos um esforço, no caso do Pec, em sua contratação. Do ponto de vista desportivo, é ruim. Mas também do ponto de vista de gestão, já que esse atleta, hoje, não pode ser rentabilizado”, afirmou.

Técnico aposta na força do elenco

Apesar das perdas, Artur Jorge ressaltou que o Cruzeiro precisa encontrar alternativas sem abrir mão da identidade construída ao longo da temporada. Para o português, momentos como esse servem para acelerar o desenvolvimento de outros atletas e ampliar a competitividade dentro do grupo.

“Jamais queremos que aconteça, mas nos abre chance para nos reinventarmos. Temos procurado encontrar jogadores e potencializar alguns. O Arroyo era o dono da posição, machucou e agora está voltando. A equipe precisa de alguns ajustes, mas não pode perder a sua identidade”, completou.

Com Gabriel Pec e Luis Sinisterra fora por vários meses, o treinador vem realizando testes na equipe e distribuindo oportunidades a jogadores que antes tinham menos espaço. Keny Arroyo, Marquinhos e Bruno Rodrigues aparecem entre as opções utilizadas para recompor o setor ofensivo.

Além das mudanças internas, o Cruzeiro continua monitorando o mercado em busca de reforços para o ataque. A diretoria entende que as ausências prolongadas dos dois atacantes exigem a chegada de novos jogadores para manter o elenco competitivo nas disputas da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Enquanto isso, o departamento médico ainda acompanha outros atletas. Também seguem em recuperação os goleiros Cássio e Léo Aragão, além do centroavante Néiser Villareal, ampliando a lista de desfalques à disposição de Artur Jorge neste momento da temporada.

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