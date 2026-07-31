Conmebol divulga data e horário dos jogos do Vasco nas oitavas da Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (31) as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana, de modo que o Vasco já pode anotar na agenda os detalhes dos dois compromissos contra o Olimpia, do Paraguai.

Conforme o cronograma oficial, o duelo de ida está marcado para 13 de agosto, uma quinta-feira, às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. Em seguida, a partida de volta acontecerá exatamente uma semana depois, em 20 de agosto, também numa quinta-feira e às 19h (de Brasília).

O duelo da volta será no Estádio Defensores del Chaco, localizado em Assunção, no Paraguai. Vale lembrar que Vasco e Olimpia integravam a mesma chave na fase de grupos, mas o time paraguaio avançou em primeiro lugar, somando 13 pontos.

Enquanto nos confrontos diretos daquela fase registrou-se uma vitória para cada equipe atuando como mandante. Por fim, vale recordar que, nos playoffs, o Cruz-Maltino eliminou o Independiente Medellín, da Colômbia. Após empatar por 2 a 2 no primeiro duelo realizado fora de casa, a equipe venceu por 1 a 0 ao lado de sua torcida.

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