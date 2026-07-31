Thiago Borbas é regularizado e pode estrear pelo Atlético neste sábado

O Atlético ganhou mais uma opção para o setor ofensivo. O atacante Thiago Borbas teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta sexta-feira (31) e está oficialmente apto para defender o clube mineiro. Anunciado pelo Galo na última quinta (30), o uruguaio já pode fazer sua estreia diante do Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com a documentação regularizada, Borbas fica ao dispor do técnico Eduardo Domínguez para o confronto deste sábado (1º), às 19h30, na Arena MRV. No entanto, a presença entre os relacionados dependerá exclusivamente da avaliação física realizada pela comissão técnica, já que o atacante chegou recentemente a BH e ainda passa pelo processo de adaptação.

Preparação antes da assinatura

Desde que desembarcou na capital mineira, no último sábado (25), Borbas realizou exames médicos e cumpriu uma programação específica de treinamentos na Cidade do Galo. O atacante, nesse sentido, trabalhou separadamente do restante do elenco até a oficialização do contrato, buscando alcançar as melhores condições para estrear o quanto antes.

Desse modo, o vínculo firmado com o Galo é de empréstimo até o fim da temporada. O acordo prevê ainda uma opção de compra fixada em 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador, que pertence ao RB Bragantino.

Anteriormente, Borbas defendeu o Real Oviedo, da Espanha, também por empréstimo. Pela equipe espanhola, disputou 12 partidas na temporada 2025/26, mas não marcou gols. Como o clube optou por não exercer a compra em definitivo, o atacante retornaria ao Bragantino. Entretanto, o Atlético avançou nas negociações e superou a concorrência do Internacional para fechar a contratação.

Carreira marcada por destaque no Uruguai

Revelado pelo River Plate, do Uruguai, Thiago Borbas ganhou notoriedade ao encerrar a temporada de 2022 como artilheiro do Campeonato Uruguaio. Pelo clube de Montevidéu, disputou 94 partidas, marcou 29 gols e distribuiu 15 assistências, desempenho que chamou a atenção do Bragantino.

No futebol brasileiro, acumulou 134 jogos com a camisa do Massa Bruta, anotando 27 gols e seis assistências antes de seguir para o empréstimo ao futebol espanhol. Agora, o uruguaio chega ao Atlético para reforçar o ataque e aumentar as opções de Eduardo Domínguez na sequência da temporada, nas disputas da Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.

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