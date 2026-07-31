Cruzeiro x Botafogo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A 14ª rodada do Brasileirão Feminino tem início neste sábado (1º/8). Já se aproximando da reta final do torneio, o Cruzeiro, oitavo colocado, recebe o lanterna Botafogo, em jogo que ocorrerá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), a partir das 15h (de Brasília). Vejamos, assim, como chegam as equipes para o importante duelo.
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Como chega o Cruzeiro
O Cruzeiro chega buscando voltar a vencer na competição. Afinal, vem de derrota por 2 a 1, em casa, para o São Paulo, além de ter empatado em 2 a 2 com o Vitória na partida anterior. Assim, caiu posições e agora está em oitavo, com 21 pontos. Para o jogo, o técnico Jonas Urias terá de volta a zagueira Vitoria Calhau, que cumpriu suspensão. No entanto, as atacantes Millene Fernandes e Ravenna, a meio-campista Gaby Soares, as zagueiras Tainara e Paloma Maciel, e a lateral Laura Felipe seguem no DM. Já a zagueiro Isadora Amaral pode fazer sua estreia após chegar junto ao Palmeiras.
Como chega o Botafogo
O Botafogo vem mal das pernas na competição, visto que chega após sete derrotas consecutivas. Além disso, sofreu revés em casa para o Red Bull Bragantino, dando adeus à Copa do Brasil, no último dia 22. Não à toa, chega pressionado para o jogo em Sete Lagoas. Atualmente, a equipe do técnico Léo Goulart é a última colocada, com apenas cinco pontos. Se vencer, porém, pode dar um salto na tabela, caso Mixto (15º), América-MG (16º) e Vitória (17º) tropecem na rodada.
Cruzeiro x Botafogo
Brasileirão Feminino – 14ª rodada
Data e horário: sábado, 1º/8/2026, às 15h (de Brasília)
Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)
CRUZEIRO: Rodrigues; Ketlin, Bedoya, Alves (Isadora Amaral) e Vanessa; Capelinha, Back, Flávia e Gisseli; Marília e Letícia. Técnico: Jonas Urias.
BOTAFOGO: Michelle; Thaiane, Thainara, Yasmin Cosmann e Natane; Nayara, Zóio e Shasha; Ellen, Tailane e Rebeca. Técnico: Léo Goulart.
Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)
Assistentes: Érica Mara da Silva Lopes (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG)
Onde assistir: TV Brasil
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