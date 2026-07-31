Real Madrid x Fiorentina: escalações e onde assistir

O Real Madrid enfrenta a Fiorentina neste sábado (1º), às 13h (de Brasília), no Wörthersee Stadion, em Klagenfurt, na Áustria, em mais um amistoso de preparação para 2026/27. O duelo será um dos últimos testes do time comandado por José Mourinho antes do início oficial da temporada. O treinador segue aproveitando a pré-temporada para dar ritmo aos reforços, testar formações e observar jovens jogadores que podem ganhar espaço ao longo do ano. Já a Fiorentina tenta manter a evolução apresentada nos primeiros compromissos preparatórios.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no SportyNet (YouTube).
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Como chega o Real Madrid
O Real Madrid chega para a partida após duas vitórias consecutivas. Na estreia da pré-temporada, venceu o Alcorcón por 1 a 0, com gol de Daniel Yáñez. Depois, goleou o Leganés por 4 a 1, em uma atuação convincente, com gols de Valverde, Gonzalo García, Mastantuono e Pulido, contra, enquanto Naim García marcou para o adversário.
Além dos resultados positivos, Mourinho continua avaliando o elenco para definir a equipe ideal. O clube já confirmou as contratações de Konaté, Dumfries, Cucurella e Bernardo Silva, e ainda negocia a chegada de Yan Diomandé e Rodri. Após o confronto diante da Fiorentina, os merengues ainda disputarão amistosos contra Ferencváros e Deportivo antes da estreia em LaLiga, marcada para 22 de agosto, diante do Espanyol.
Como chega a Fiorentina
A Fiorentina também acumula bons testes nesta pré-temporada. A equipe italiana goleou sua equipe sub-20 por 8 a 1, venceu o Gubbio por 1 a 0, perdeu para o Queens Park Rangers por 3 a 2 e, no compromisso mais recente, bateu o Watford por 1 a 0.
Sob o comando de Fabio Grosso, a equipe italiana encara o amistoso como uma oportunidade de medir forças com um dos clubes mais tradicionais da Europa e chega confiante para enfrentar o Real Madrid após um início consistente na preparação para a nova temporada.
REAL MADRID X FIORENTINA
Amistoso internacional
Data e horário: sábado, 01/08/2026, às 13h (de Brasília).
Local: Hypo Arena, em Klagenfurt, na Áustria.
REAL MADRID: Lunin; Trent Alexander-Arnold (Dumfries), Lamini Fati, Mario Rivas e Álvaro Carreras; Camavinga, Cestero, Valverde e Arda Güler; Endrick e Daniel Yáñez (Carlos Espí). Técnico: José Mourinho.
FIORENTINA: De Gea; Dodô, Radu Drguin, Viery e Luca Ranieri; Mandragora, Brescianini e Ndour; Gudmundsson, Moise Kean (Roberto Piccoli) e Arthur Atta. Técnico: Fabio Grosso.
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