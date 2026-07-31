Vasco corre contra o tempo para ter reforços na sequência da temporada

O Vasco enfrenta sérios obstáculos no mercado de transferências. Embora o clube tenha definido como alvos prioritários os volantes Nelson Deossa, do Real Betis, e Santiago Sosa, do Racing, as equipes detentoras dos direitos econômicos travam o andamento das negociações.

Diante desse cenário de dificuldades e da urgência por reforços, a diretoria monitora alternativas no mercado. A direção abriu conversas com o volante Kevin Castaño, atualmente no River Plate-ARG. Contudo, o atleta colombiano não figura como principal prioridade, o que faz a cúpula vascaína manter outras opções no radar.

A direção do clube e a comissão técnica exigem a contratação imediata de novos jogadores para que o time alcance objetivos mais ambiciosos na temporada. Atualmente, além de disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe carioca precisa urgentemente deixar a zona de rebaixamento.

Mercado do Vasco agitado

Por causa disso, o planejamento interno aponta para a necessidade de, pelo menos, cinco contratações. Entre as posições mais carentes, a chegada de dois volantes lidera as prioridades. Em seguida pela busca por um atacante de lado, um zagueiro e um centroavante.

As tratativas por Nelson Deossa perderam força porque o atleta apresenta bom desempenho na pré-temporada do Betis. Paralelamente, para tentar destravar a vinda de Santiago Sosa, o diretor de futebol Admar Lopes viajou a Buenos Aires, embora o Racing adote uma postura irredutível.

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Enquanto a diretoria busca soluções nos bastidores e conta apenas com o lateral-esquerdo Paulinho como novidade, o time se prepara para enfrentar o Fluminense neste sábado (1), às 17h30, no Maracanã, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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