Internacional prepara investida para fechar com Alex Arce

O Internacional intensificou a busca por um centroavante e definiu Alex Arce como principal prioridade para reforçar o elenco de Paulo Pezzolano. A diretoria colorada mantém contato com o Independiente Rivadavia-ARG e trabalha para concretizar a contratação do atacante paraguaio ainda nesta janela de transferências.

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A estratégia do Colorado ganhou força após o avanço da venda do lateral-direito Braian Aguirre para o Rosario Central. A diretoria pretende utilizar parte da receita obtida com a negociação para aumentar a proposta apresentada ao clube argentino. Além disso, os dirigentes estabeleceram o início de agosto como prazo máximo para chegar a um acordo, evitando que a negociação se prolongue e comprometa o planejamento para a sequência da temporada.

Artilheiro desperta confiança no Beira-Rio

Alex Arce chega ao radar colorado pelo momento vivido no futebol sul-americano. O atacante de 31 anos é o artilheiro da atual edição da Libertadores, com oito gols marcados, desempenho que despertou o interesse de outros clubes. Na temporada, o centroavante acumula 11 gols em 18 partidas pelo Independiente Rivadavia, adversário do Fluminense nas oitavas da “Liberta”. Anteriormente, Arce já havia chamado atenção na passagem pela LDU, quando marcou 35 gols em 44 jogos em 2024.

Além disso, o currículo do atacante também pesa a favor. Após atuação pelo Paraguai na Copa do Mundo, Arce vive o auge da carreira e aparece como um dos nomes mais valorizados do futebol sul-americano. Dessa forma, o Internacional aposta na capacidade financeira obtida com a venda de Aguirre para tornar a proposta mais competitiva e superar a concorrência.

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