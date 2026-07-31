Torcida pede Renato Gaúcho, mas Grêmio mantém Luís Castro

A eliminação do Grêmio para o Bolívar na repescagem da Sul-Americana aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico Luís Castro. Após a derrota por 1 a 0, na Arena, resultado que confirmou a queda gremista depois do revés na Bolívia por 3 a 2, a torcida perdeu a paciência. Além de pedir a cabeça do português, também pediu o retorno de Renato Gaúcho. O nome do maior ídolo recente do clube ecoou nas arquibancadas em meio às vaias direcionadas ao treinador português.

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Mesmo diante da forte manifestação dos torcedores, a diretoria não pretende promover mudanças no comando técnico. Segundo dirigentes, o contrato de Luís Castro possui multa rescisória de R$ 34 milhões, e o planejamento esportivo segue baseado nas indicações feitas pelo treinador para reforçar o elenco. Além disso, a avaliação interna é de que uma troca neste momento poderia comprometer o processo de reformulação iniciado nesta janela de transferências.

Luís Castro responde e diretoria mantém confiança

Questionado sobre os pedidos pela volta de Renato Gaúcho, Luís Castro evitou qualquer tipo de comparação e preferiu destacar a importância do ex-treinador para a história do Grêmio. O português afirmou que entende a manifestação dos torcedores, mas garantiu estar focado apenas no trabalho desenvolvido junto ao elenco.

“Me referir ao Renato é me referir a um ídolo do Grêmio. É normal que um ídolo seja saudado, é normal que esteja presente na cabeça dos torcedores sempre. Mas nunca vivi minha vida com fantasmas. Vivo eu virado para os meus jogadores e minha consciência. Não tenho mais comentário a fazer senão dizer parabéns ao Renato por tudo que fez no Grêmio.”

Renato Gaúcho, que está sem clube desde a saída do Vasco durante a Copa do Mundo, ainda não comentou publicamente os pedidos da torcida gremista. Enquanto isso, pessoas ligadas à diretoria reforçam que não existe qualquer negociação em andamento e lembram que parte dos torcedores que hoje pedem o retorno do treinador foi a mesma que defendia sua saída na última passagem pelo clube.

O cenário, porém, pode mudar caso os resultados continuem negativos. Eliminado da Sul-Americana e ocupando a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Grêmio passa a concentrar suas atenções na Copa do Brasil. Dessa forma, o duelo diante do Mirassol, pelas oitavas de final, ganha peso ainda maior nos bastidores. Embora Luís Castro permaneça prestigiado oficialmente, uma nova eliminação pode aumentar a pressão sobre a diretoria e recolocar o futuro do treinador em discussão.

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