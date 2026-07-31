Flamengo recusa investida dos Wolves (ING) por Andrew

O Flamengo recebeu recentemente uma consulta pelo seu goleiro reserva, Andrew, de 25 anos, e um dos reforços para a atual temporada. Através do novo treinador Cezar Peixoto, o Wolverhampton (ING) buscou informações sobre o arqueiro, mas o Fla, de maneira imediata, descartou a possibilidade.

Peixoto conhece Andrew da época em que treinava o Gil Vicente (POR), último clube do arqueiro antes dele assinar com o Flamengo. Com o rebaixamento do Wolves à Championship (segunda divisão da Inglaterra), o clube acertou a contratação do treinador português.

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Assim, como forma de buscar melhorar seu elenco, Peixoto buscou as informações com o Fla para voltar a trabalhar com Andrew, segundo informações do “Bolavip” e do jornalista Venê Casagrande, nesta sexta-feira (31/7).

Andrew faz parte do planejamento esportivo do Fla para a temporada. Reserva imediato de Rossi, ele atuou em seis partidas oficiais desde que chegou, jogando também parte dos amistosos contra River Plate (ARG) e Olimpia (PAR), durante a intertemporada rubro-negra. Assim, caso saísse, o Flamengo teria de ir ao mercado ou então apostar no jovem Léo Nannetti, de 18 anos, que foi com a Seleção Brasileira para sessões de treinos durante a preparação para a Copa do Mundo.

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