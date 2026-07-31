Burocracia impede estreia de Krovinovic pelo Grêmio

O Grêmio não poderá contar com Filip Krovinovic no confronto diante do Mirassol, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Anunciado recentemente como reforço para o meio-campo, o jogador ainda depende do pormenor da regularização para atuar oficialmente no futebol brasileiro. Por ser cidadão croata, a documentação exige etapas adicionais que impedem sua inscrição imediata na competição.

LEIA MAIS: Grêmio perde em casa para o Bolívar e dá adeus à Sul-Americana

Depois de realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor Gaúcho, o meia iniciou o processo burocrático necessário para obter autorização de trabalho no Brasil. Além do registro na CBF, o atleta precisa que seu visto de trabalho esteja publicado no Diário Oficial da União. Somente após essa etapa será possível registrar o contrato no Boletim Informativo Diário (BID), documento indispensável para que possa entrar em campo.

Estreia depende da conclusão dos trâmites

A situação é semelhante à vivida anteriormente pelo atacante Amuzu, que também precisou aguardar a liberação do Governo Federal antes de sua inscrição oficial. Enquanto isso, Krovinovic segue treinando normalmente no CT Luiz Carvalho, mas permanece impedido de disputar partidas oficiais pelo Imortal.

Nesse sentido, como não haverá tempo suficiente para concluir todo o processo antes do duelo contra o Mirassol, o croata está fora desta fase da Copa do Brasil. Caso o Grêmio avance às quartas, o meia poderá ser inscrito normalmente para a sequência da competição. Dessa forma, sua estreia passa a depender exclusivamente da conclusão dos procedimentos administrativos nos próximos dias.

A tendência, assim, é que Krovinovic fique apto para reforçar a equipe na retomada do Brasileirão. O próximo compromisso gremista pela Série A será diante do São Paulo, no dia 8 de agosto, em casa. Se toda a documentação finalizar dentro do prazo, o meia terá condições legais de fazer sua primeira partida com a camisa tricolor justamente diante da torcida, iniciando sua trajetória no futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook