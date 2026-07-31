Atlético x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

A disputa por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil começa para Atlético e Juventude neste sábado (1º), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Pelo jogo de ida das oitavas de final, o Galo tenta aproveitar o fator casa para construir uma vantagem antes da decisão no Alfredo Jaconi. Do outro lado, o Jaconero chega embalado pela boa campanha na Série B e quer levar um resultado positivo para decidir diante de sua torcida.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming).
Como chega o Atlético
O Atlético chega motivado após a vitória sobre o Palmeiras pelo Brasileirão e aposta na força da Arena MRV para largar em vantagem no mata-mata. O técnico Eduardo Domínguez deve ganhar reforços importantes para o confronto. O volante Alan Franco, que ainda não atuou após a Copa do Mundo, tem retorno encaminhado, assim como o atacante Cuello, recuperado de lesão.
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A principal dúvida segue sendo Gustavo Scarpa, que se recupera de um procedimento no joelho direito e ainda depende de avaliação para ficar à disposição. Em contrapartida, o volante Cissé é desfalque certo por suspensão, após ser expulso na fase anterior da competição diante do Ceará. Por outro lado, a expectativa é de grande apoio da torcida. Até a noite de quarta-feira, quase 20 mil ingressos já haviam sido comercializados para o duelo na Arena MRV.
Como chega o Juventude
Vice-líder da Série B, o Juventude vive bom momento e chega ao confronto após vencer na última rodada da competição nacional. A equipe comandada por Maurício Barbieri perdeu apenas duas das últimas dez partidas e, portanto, tenta aproveitar a boa fase para surpreender em Belo Horizonte.
O treinador terá pouco tempo de recuperação, já que o time entrou em campo na última terça-feira pela Série B. Luis Mandaca, autor do gol da classificação sobre o São Paulo na fase anterior da Copa do Brasil, ainda é dúvida por conta de um desconforto muscular. Aderlan Silva segue em transição física, enquanto Diogo Barbosa voltou a ficar à disposição. Por outro lado, Messias e Raí retornam após cumprirem suspensão e devem reforçar a equipe.
ATLÉTICO x JUVENTUDE
Copa do Brasil – Jogo de ida das oitavas de final
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon (Alexsander), Victor Hugo e Bernard; Cuello (Minda) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez
JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Diogo Barbosa, Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Daiane Muniz (SP)
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