Flamengo anuncia duas contratações e uma renovação no sub-20

O Flamengo oficializou nesta sexta-feira (31/7) três movimentações envolvendo seu elenco sub-20. O clube, afinal, anunciou as contratações do goleiro Pedro Henrique e do atacante Andrew Nathan, além da renovação de contrato do lateral-direito Dieguinho.

Pedro Henrique Martins Pereira, de 17 anos, chega por empréstimo junto ao Novorizontino até o fim da temporada. O acordo, aliás, prevê opção de compra ao término do vínculo. Nascido em 7 de outubro de 2008, o goleiro passa, então, a integrar o elenco sub-20 do Rubro-Negro para a sequência da temporada.

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Já o atacante Andrew Nathan Vasconcelos de Araújo foi contratado em definitivo junto ao Bahia. Também nascido em 2008, o jogador assinou contrato profissional com o Flamengo até 2028 e reforça a equipe sub-20. O clube aposta na continuidade do desenvolvimento do atleta dentro das categorias de base.

Além dos reforços, o Flamengo também garantiu a permanência de uma das promessas formadas em casa. O lateral-direito Dieguinho renovou contrato até julho de 2029, ampliando seu vínculo com o clube.

Diego Guimarães das Neves, nascido em 15 de fevereiro de 2008, chegou ao Flamengo em dezembro de 2021 para atuar na equipe sub-15. Em fevereiro de 2025, assinou seu primeiro contrato profissional. Dessa forma, estende o compromisso por mais quatro temporadas.

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