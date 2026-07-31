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Fluminense enfrenta crise de lesões no elenco antes de clássico decisivo

Fluminense enfrenta crise de lesões no elenco antes de clássico decisivo
Fluminense enfrenta crise de lesões no elenco antes de clássico decisivo -

O Fluminense continua sofrendo com problemas físicos no elenco. Desde a retomada do calendário brasileiro após a Copa do Mundo, oito jogadores passaram a desfalcar a equipe por lesão. Ao passo que a defesa é o setor mais afetado e chega bastante desfalcada para o duelo contra o Vasco, neste sábado (1), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Entre os lesionados do momento estão os zagueiros Millán, Jemmes, Freytes e Thiago Silva. O Tricolor neste retorno ainda chegou a perder o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meia Savarino e o atacante Castillo. O trio, contudo, já está recuperado e deve estar entre as opções de Zubeldía para o clássico.

Vale destacar que, com as quatro ausências na zaga, o Fluminense terá uma sequência importante. Os jogos de ida e volta contra o Vasco serão os próximos compromissos.

Em seguida, a equipe visita o Botafogo no Engenhão, enquanto recebe o Independiente Rivadavia-ARG na ida das oitavas da Libertadores e recebe também o Palmeiras pelo Brasileirão para depois ir até Mendoza encarar novamente os argentinos por uma vaga nas quartas.

LEIA MAIS: Boca Juniors-ARG faz sondagem por Castillo, do Fluminense, segundo jornalista

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