Fluminense enfrenta crise de lesões no elenco antes de clássico decisivo

O Fluminense continua sofrendo com problemas físicos no elenco. Desde a retomada do calendário brasileiro após a Copa do Mundo, oito jogadores passaram a desfalcar a equipe por lesão. Ao passo que a defesa é o setor mais afetado e chega bastante desfalcada para o duelo contra o Vasco, neste sábado (1), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Entre os lesionados do momento estão os zagueiros Millán, Jemmes, Freytes e Thiago Silva. O Tricolor neste retorno ainda chegou a perder o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meia Savarino e o atacante Castillo. O trio, contudo, já está recuperado e deve estar entre as opções de Zubeldía para o clássico.

Vale destacar que, com as quatro ausências na zaga, o Fluminense terá uma sequência importante. Os jogos de ida e volta contra o Vasco serão os próximos compromissos.

Em seguida, a equipe visita o Botafogo no Engenhão, enquanto recebe o Independiente Rivadavia-ARG na ida das oitavas da Libertadores e recebe também o Palmeiras pelo Brasileirão para depois ir até Mendoza encarar novamente os argentinos por uma vaga nas quartas.

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