Diretor do Corinthians admite erro e anuncia intervenção no gramado da Neo Química

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, comentou as críticas ao estado do gramado da Neo Química Arena após o empate sem gols com o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o dirigente afirmou que o clube já iniciou uma força-tarefa para recuperar o campo antes do duelo contra o Internacional, na próxima quinta-feira (6), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Além disso, o dirigente explicou que se reuniu nesta sexta-feira (31) com representantes da administração do estádio e da empresa responsável pela manutenção do gramado. Após o encontro, as partes definiram uma série de medidas para melhorar as condições do campo a tempo da decisão contra o Colorado.

“Esperava-se que, já na volta dos jogos, no jogo contra o Remo, o gramado estivesse com performance melhor. Infelizmente não aconteceu. A grama é um ser vivo, a evolução que se esperava não teve. Tivemos esse problema, principalmente no jogo contra o Athletico-PR”, disse. “Viemos aqui conversar e cobrar da empresa uma solução. Eles reconheceram o erro e que não aconteceu como se planejava. Houve um compromisso geral da gestão da Arena, da empresa, do futebol do clube, de uma força-tarefa nos próximos seis dias para que até o jogo contra o Internacional o gramado já esteja melhor, em melhores condições, e que siga a melhoria contínua até que o gramado da Neo Química volte a ser o melhor gramado do Brasil”, completou. Reclamações de Fernando Diniz e jogadores

As reclamações partiram de jogadores e da comissão técnica. Depois da partida, Raniele e André Ramalho criticaram publicamente o excesso de areia no gramado, algo que refletiu na insatisfação do elenco com o estado da Neo Química Arena.

A situação ganhou ainda mais repercussão por causa da lesão de Zakaria Labyad. O meio-campista desfalcou o Corinthians contra o Remo, na retomada da temporada após a Copa do Mundo, depois de se machucar durante um treinamento no estádio. Agora, deixou o campo contra o Furacão com uma possível lesão.

“Não sou especialista em campo, mas este é o pior gramado desde que a arena foi construída e inaugurada. Se o campo fosse ficar dessa forma, tinham que ter avisado. Tinham que avisar que teria areia, que estaria perigoso. Hoje tivemos cinco joelhos ralados. Pode prender e machucar. A diretoria está cobrando. Todo mundo vindo aqui. O campo não estava nem melhor do que quinta passada. O campo não está melhor. Pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para entregar o campo como o Corinthians sempre teve”, esbravejou.

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