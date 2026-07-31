Brasileiro marca, e Juventus vence amistoso contra o Nice

A Juventus contou com um gol brasileiro para vencer o Nice por 2 a 0, nesta sexta-feira (31), em amistoso preparatório para a temporada 2026/27. O jogo ocorreu no Juventus Training Center, em Turim. Douglas Luiz abriu o placar, com Oboavwoduo completando o marcador no fim da partida.

Este foi o terceiro amistoso de cada uma das seleções durante esta pré-temporada. A Velha Senhora empatou em 0 a 0 com o Basel, da Suíça. Em seguida, venceu o Standard Liége, da Bélgica, por 1 a 0. Por outro lado, o Nice venceu os dois testes que realizou, ambos contra adversários franceses: Nimes (4 a 0) e Olympique de Marselha (3 a 0).

O técnico Luciano Spalletti contou com Douglas Luiz como o único brasileiro como titular no confronto. E ele não decepcionou. Logo aos dez minutos, ele abriu o placar para os italianos.

No segundo tempo, o treinador fez inúmeras substituições, com o intuito de testar e dar minutagem a outros jogadores. Em uma delas, lançou Arthur Melo, que esteve emprestado ao Grêmio, mas não renovou o seu contrato. O meia entrou na vaga de Locatelli aos 17 minutos. Perto do fim, Oboavwoduo deu números finais ao confronto.

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