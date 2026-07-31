Jogadora marroquina está entre vítimas de tragédia migratória em Ceuta

A jogadora marroquina Faten Ben Omar El Azizi, que defendia o Moghreb Athlétic de Tanger (MAT), morreu durante uma tentativa de travessia rumo ao enclave espanhol de Ceuta. A atleta está entre as dezenas de vítimas fatais registradas nos últimos dias durante a crise migratória na região.

LEIA MAIS: Flamengo inova no design e lança terceira camisa para 2026

De acordo com informações das autoridades espanholas, mais de 60 mil pessoas tentaram chegar a Ceuta nadando a partir da cidade marroquina de Fnideq, em um percurso de aproximadamente cinco quilômetros. Pelo menos 57 pessoas perderam a vida durante a travessia.

A morte de Faten causou forte comoção em Tânger e mobilizou o meio esportivo local. Clubes, dirigentes, atletas e outras pessoas ligadas ao esporte prestaram homenagens à jogadora. Destacaram sua dedicação ao futebol, sua postura dentro e fora de campo e o carinho que conquistou ao longo da carreira.

Dessa maneira, nas redes sociais, familiares, amigos e torcedores também lamentaram a perda da atleta e enviaram mensagens de solidariedade aos parentes.

Por fim, o caso de Faten Ben Omar El Azizi evidencia o impacto humano da atual onda migratória em direção a Ceuta. Esta migração está marcada por milhares de travessias e por um número elevado de mortes nos últimos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.