Exames descartam lesão, mas Léo Pereira perde treino no Flamengo

O zagueiro Léo Pereira não participou do treino do Flamengo desta sexta-feira (31/7), quando a equipe se reapresentou após folgar na quinta (30/7), dia seguinte ao empate em 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio. No entanto, o defensor não teve lesão detectada após realização de exames em seu joelho esquerdo.

Léo, afinal, saiu da partida contra o Colorado ainda no intervalo após sofrer uma pancada na região durante o primeiro tempo. Danilo, então, entrou em seu lugar. Segundo o “ge”, os exames descartaram lesão no jogador, o que não afasta a cautela. Até por isso, Léo não treinou com o restante do grupo nesta reapresentação.

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O zagueiro tem apenas um edema no joelho esquerdo, o que faz com que o Flamengo não dê previsão para seu retorno. O time só volta a campo no dia 9 de agosto, contra o Vitória, pelo Brasileirão, com o Departamento Médico intensificando a evolução física do atleta. Três dias depois, aliás, o Fla inicia o duelo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores.

Léo Pereira foi titular nos três jogos oficiais do Flamengo após a volta do futebol nacional. Assim, fez o gol do empate contra o São Paulo, em 1 a 1, no último domingo (26/7), no Maracanã. No entanto, deixou o jogo contra o Inter para a entrada de Danilo. Dos pilares da equipe na temporada, Léo tem 27 jogos e dois gols em 2026.

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