Cuca indica força máxima do Santos contra o Remo

O Santos finalizou nesta sexta-feira (31) a sua preparação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Neste sábado (1), o Peixe recebe o Remo, às 21h (de Brasília), e deve ter forma máxima. O técnico Cuca pretende escalar todos os jogadores que têm à disposição para tentar levar uma boa vantagem para Belém.

Assim, o treinador deve promover os retornos do zagueiro Lucas Veríssimo, do meio-campista Gabriel Bontempo e do atacante Neymar. Afinal, o trio entrou apenas no intervalo na vitória por 4 a 2 sobre o Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Contra o Remo, Cuca deve mandar o seguinte Santos a campo na Vila Belmiro: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (João Schmidt) e Barreal; Neymar e Gabigol.

Nesta sexta, os jogadores participaram de um treino tático, no CT Rei Pelé. Em seguida, a comissão técnica promoveu trabalhos de lances de bola parada.

O jogo de volta entre Remo e Santos ocorrerá na próxima terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Belém.

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