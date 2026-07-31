Zubeldía vive pior momento no comando do Fluminense antes de clássico contra o Vasco

Atualmente, o técnico Luís Zubeldía vive a fase mais delicada à frente do Fluminense desde a sua chegada ao clube. Afinal, o treinador ainda não conseguiu vencer desde o encerramento da Copa do Mundo e já acumula quatro partidas consecutivas sem nenhum resultado positivo.

Nesse contexto, a equipe também não triunfou em nenhum dos últimos cinco compromissos válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, a última oportunidade em que os comandados do argentino somaram os três pontos aconteceu diante do Deportivo La Guaira -VEN, pela Copa Libertadores, ainda no mês de maio.

Portanto, diante de tanta pressão e de fortes questionamentos por parte da torcida, o time carioca enfrentará o Vasco em dois duelos cruciais marcados para o sábado (1) e para a quarta-feira (5), ambos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por causa disso, uma eventual eliminação poderá encerrar de vez a passagem do comandante pela instituição.

Sobre esse cenário de seca de gols, o próprio treinador lamentou o desempenho recente em entrevista:

“Se analisarmos as últimas cinco rodadas, perdemos muitos pontos, e é normal que existam críticas. Mas, olhando especificamente para esta partida, fizemos tudo para vencer. A equipe foi para a frente o tempo inteiro e buscou a vitória para que todos saíssem satisfeitos. Mas a bola precisa entrar, e hoje não entrou. Normalmente, vencemos partidas finalizando muito menos. Foram 25 finalizações e três chances claras de gol. Habitualmente, ganhamos muito menos”, lamentou o técnico.

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Números no comando do Fluminense

Em contrapartida, avaliando toda a trajetória até aqui, o técnico acumula 59 jogos disputados, contabilizando 32 vitórias, 15 empates e apenas 12 derrotas. Além disso, o comandante registra 87 gols marcados contra 53 sofridos, o que resulta em um aproveitamento total de 62,7%.

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