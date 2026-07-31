Quem ficou? Os remanescentes do Palmeiras do duelo contra o Fortaleza em 2023

O Palmeiras volta a enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil três nos depois dos duelos pelas oitavas de final em 2023. No entanto, o elenco passou por uma série de modificações e apenas cinco jogadores que seguem no plantel estiveram presentes nos confrontos.

Naquela edição, o Alviverde venceu por 3 a 0 no Allianz Parque. Assim, a equipe paulista, de Abel Ferreira, administrou a vantagem construída no jogo de ida e, mesmo com a derrota por 1 a 0 no Castelão, garantiu a vaga nas quartas de final.

Entre os remanescentes estão Gustavo Gómez e Piquerez, que disputaram a Copa do Mundo 2026 por suas respectivas seleções. Por outro lado, Weverton, Mayke, Luan, Raphael Veiga, Richard Ríos, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rony e Dudu já deixaram o clube.

Além disso, Flaco López, que se consolidou como titular absoluto do ataque alviverde e também esteve no Mundial, nos Estados Unidos, México e Canadá, permaneceu na reserva no primeiro confronto. Na volta, saiu do banco e entrou no segundo tempo. Marcelo Lomba, goleiro reserva, também ficou no banco, e segue no elenco, enquanto Murilo não esteve apto.

Moral e foco na premiação

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o time chega com moral e enfrenta um Leão do Pici bem diferente de três anos atrás. Afinal, o Tricolor sofreu com o rebaixamento depois de 19 anos. Antes disso, havia caído em 2006 e enfrentou um calvário, tendo disputado até a Série C durante o período em que ficou distante da elite.

Caso consiga a classificação, o Palmeiras atingirá sua meta orçamentária na competição, que é disputar até as quartas de final da Copa do Brasil. Isso renderá mais R$ 4 milhões em premiações. Vale lembrar que a competição já rendeu R$ 5 milhões aos cofres do Verdão.

Os comandados do técnico Abel Ferreira ainda farão dois treinamentos antes do confronto de ida contra o Fortaleza, marcado para domingo (2), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. A partida de volta acontece na quarta-feira (5), às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.