Labyad, do Corinthians, rompe ligamento do joelho e não deve mais jogar em 2026

O meio-campista Zakaria Labyad sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Assim, o Corinthians confirmou o diagnóstico nesta sexta-feira (31) e informou que o jogador precisará passar por cirurgia. Com isso, o atleta não atuará mais pelo clube nesta temporada.

Dessa forma, o marroquino sofreu a lesão no fim do primeiro tempo do empate por 0 a 0 com o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador torceu o joelho esquerdo após uma disputa no gramado da Neo Química Arena e deixou a partida sem conseguir caminhar.

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Além de Labyad, o Timão ganhou outras preocupações no duelo contra o Furacão. O atacante Yuri Alberto apresentou uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita aos 29 minutos do segundo tempo, após entrar no intervalo. O centroavante já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia.

Rodrigo Garro também virou motivo de atenção. O meio-campista sofreu uma pancada no pé direito durante a partida, não participou do treinamento desta sexta-feira e começou a recuperação com os profissionais do clube.

Indicação de Depay

Contratado em fevereiro deste ano por indicação de Memphis Depay, Labyad disputou 17 partidas pelo Corinthians, três delas como titular. O jogador tem contrato até o fim da temporada, com renovação automática prevista caso alcance metas estabelecidas.

Por fim, com a lesão e o longo período de recuperação, o vínculo do meio-campista deve ser prorrogado. Isso tende a ocorrer para que ele cumpra o tratamento e retorne aos gramados pelo clube. Ruptura de LCA tende a levar entre seis a nove meses de recuperação, por isso o jogador não deve atuar mais em 2026.

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