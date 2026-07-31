Lipão brilha, Furia vence Los Troncos e vai as semis do Mundial da Kings League

A Furia está na semifinal do Mundial de Clubes da Kings League. Nesta segunda-feira (31/7), a equipe brasileira eliminou os atuais campeões, Los Troncos, ao vencer por 5 a 1 e se garantir entre os quatro melhores da competição. O grande nome do embate foi Lipão. Afinal, o camisa 10 marcou três gols e ajudou a Pantera a se classificar.

Agora, a Furia encara o Alpak, atual campeão italiano. Vale lembrar que a reta final do Mundial de Clubes da Kings League acontece em formato de Final Four. Assim, a semifinal e final acontecem no mesmo dia, neste sábado (01/8).

Primeiro tempo de poucos gols

Logo no primeiro minuto, Lipão começou seu “show particular” para fazer 1 a 0 para a Furia. Contudo, o escalonado não rendeu tantas chances e o único gol foi brasileiro. Com todos os jogadores de volta, a Pantera teve a chance de fazer o segundo com seu pênalti do presidente, mas Cris Guedes acertou o travessão. Já o decorrer da primeira etapa foi de um jogo com pouco volume e oportunidades raras. Nem mesmo o gol dobro destravou o embate. Assim, o intervalo chegou com a vantagem miníma para o time do Brasil.

Lipão coloca a Furia na semi do Mundial da Kings League

Já o segundo tempo começou com o dado definindo o tradicional X1 e a Furia, enfim, desencantou. E com seu camisa 10 novamente. Isso porque Lipão foi as redes duas vezes e ampliou a vantagem da Pantera. Ainda deu tempo de Leletti driblar o goleiro e fazer 4 a 0. Assim, com todos os jogadores de volta, foi a vez do Los Troncos ativar seu pênalti do presidente. Diferente do adversário, Perxitaa marcou o primeiro gols dos espanhóis. Os brasileiros tentaram aumentar novamente o marcador com sua carta secreta, mas Lipão acabou desperdiçando o shootout.

Já no Matchball, a Furia voltou a controlar a bola e matar o jogo o mais rápido possível, mas o goleiro espanhol começou a aparecer. Contudo, quando o Los Troncos tirou o arqueiro para ficar em superioridade numérica, Matheus Dedo foi mais esperto, roubou a bola e com o gol vazio, classificou a Pantera para a semifinal do Mundial de Clubes da Kings League.

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