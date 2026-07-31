Chelsea volta a contar com Mudryk após fim de processo por doping

O atacante Mykhailo Mudryk está liberado para voltar a jogar pelo Chelsea. A Federação Inglesa de Futebol (FA) confirmou nesta sexta-feira (31) o encerramento do processo por doping envolvendo o jogador, após um acordo com a Agência Mundial Antidopagem (WADA). Com isso, o ucraniano de 25 anos já pode retornar às competições.

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Mudryk estava afastado dos gramados desde novembro de 2024, quando um exame antidoping apontou a presença de meldônio em uma amostra de urina. Em abril deste ano, ele recebeu uma suspensão de quatro anos, punição máxima prevista pela FA para esse tipo de infração. Ao mesmo tempo, o jogador recorreu da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

A reviravolta aconteceu após uma mudança nos critérios técnicos adotados pela WADA. Segundo a FA, as novas diretrizes determinam que a quantidade de meldônio encontrada na amostra de Mudryk não seria mais considerada uma violação das regras antidoping caso o exame fosse realizado atualmente. Por esse motivo, a punição foi anulada e o atleta voltou a ficar apto para atuar imediatamente.

Mudryk deixa recado nas redes sociais

Em uma publicação nas redes sociais, Mudryk comemorou o desfecho do caso e classificou o período de afastamento como o mais difícil de sua carreira.

“Depois de uma longa batalha, a suspensão de quatro anos está revogada e estou livre para voltar a jogar imediatamente. Mou muito grato por esse processo ter chegado ao fim e por poder voltar a fazer o que mais amo. Foi o momento mais difícil da minha carreira”, escreveu.

Além disso, o atacante também voltou a negar qualquer uso consciente de substâncias proibidas e afirmou que sempre atuou com honestidade e respeito às regras do esporte.

“Nunca usei, de forma intencional, qualquer substância proibida. Ou seja, sempre procurei representar meu clube e meu país com profissionalismo e integridade”, destacou.

Por fim, Mudryk ainda agradeceu o apoio recebido durante todo o processo, citando familiares, amigos, companheiros de equipe, torcedores do Chelsea e sua equipe jurídica.

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Chelsea também se pronuncia

O Chelsea também se pronunciou após a decisão. Em nota oficial, o clube afirmou estar satisfeito com o encerramento do caso e destacou que o período foi extremamente difícil para o jogador, tanto dentro quanto fora de campo.

A última partida de Mudryk aconteceu em 28 de novembro de 2024, na vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Heidenheim, pela Liga Conferência. Contratado junto ao Shakhtar Donetsk em janeiro de 2023, o atacante custou 70 milhões de euros, com mais 30 milhões previstos em bônus, e tem contrato com o clube inglês até junho de 2031.

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