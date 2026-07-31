Vozinha pode desistir do Colo-Colo após ser anunciado e acertar com clube do Marrocos

O goleiro Vozinha pode ter um novo destino para a próxima temporada. Destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o veterano de 40 anos está próximo de acertar com o Berkane, do Marrocos, e deve desistir da transferência para o Colo-Colo, do Chile. A informação foi divulgada pelo jornalista Raphael Bózeo.

LEIA MAIS: Flamengo inova no design e lança terceira camisa para 2026

O arqueiro chegou a ser anunciado pelo clube chileno na última semana. Nas redes sociais, o Colo-Colo publicou uma mensagem de boas-vindas e informou que aguardava a chegada do jogador ao Estádio Monumental. No entanto, a apresentação nunca aconteceu.

Ao mesmo tempo, a viagem de Vozinha ao Chile acabou sendo adiada sucessivamente. A chegada, prevista inicialmente para terça-feira, foi remarcada para quarta, depois para quinta, mas o goleiro não embarcou em nenhuma das datas, aumentando as dúvidas sobre a conclusão do negócio.

Enquanto isso, o Berkane avançou nas negociações. O clube marroquino também está perto de contratar Bubista, treinador que comandou Cabo Verde durante a última Copa do Mundo. A expectativa é que, após oficializar o acordo com o técnico, a equipe apresente uma proposta formal a Vozinha.

De acordo com Raphael Bózeo, o goleiro aguarda essa oferta para definir seu futuro, mas a tendência é que siga para o futebol marroquino em vez de atuar pelo Colo-Colo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.