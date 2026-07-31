Porto x Torreense (Supertaça de Portugal): Onde assistir, escalações e arbitragem

Porto e Torreense decidem, neste sábado, 1/8, no Estádio Cidade de Coimbra, a Supercopa de Portugal. O duelo abre a temporada portuguesa de 2926/27. A partida começa às 16h15 (de Brasília) e coloca frente a frente os atuais campeões nacionais (os portistas) e o atual campeão da Taça de Portugal.

O Porto é o favorito e busca a sua 25ª conquista da competição. Já o Torreense, que pela primeira vez, com a Taça de Portugal, ganhou um torneio nacional, tenta, evidentemente, o seu primeiro título da Supercopa.

Boicote dos árbitros?

Curiosamente, este jogo ainda corre o risco de não ocorrer. Afinal, o Conselho de Arbitragem, entidade que reúne os árbitros de Portugal, está avaliando um boicote ao jogo. A razão foram declarações de 2024, mas que foram divulgadas nas últimas horas, em que o presidente da Federação Portuguesa fez várias críticas aos árbitros locais. A Comissão pede explicações e desculpas. E avisa que, caso Proença não se retrate, um boicote não está descartado.

Onde assistir

A NSports transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Porto

Com a liberação pelo DM de Martim Fernandes e Oskar Pietuszewski, o técnico Francesco Farioli tem apenas três desfalques para a partida: Cláudio Ramos, Vasco Sousa e Samu. Para esta final, é provável que o técnico não entre desde o início com os três reforços para a temporada. João Afonso, In-beom Hwang e André Silva viajaram para Coimbra.

O goleiro Diogo Costa, já integrado ao elenco após disputar a Copa do Mundo como titular de Portugal e ganhar alguns dias de férias, está confirmado debaixo das traves e comentou que, apesar dos poucos dias de trabalho, está apto para a decisão.

“Acho que também foi importante o descanso que deveria ter, porque foi uma época em que fiz quase 70 jogos. Era muito importante ter um descanso necessário para estar mais fresco para o jogo de sábado. De qualquer forma, duas semanas não é o que me irá fazer perder muito a minha forma física para não estar preparado.”

O Porto venceu quatro de seus seis jogos da pré-temporada e tenta fazer valer o seu histórico diante do Torreense. Foram 16 partidas, com 10 vitórias, cinco empates e uma derrota. Mas há um detalhe: essa derrota foi exatamente no último encontro, em 1999 (1 a 0, pela Taça de Portugal).

Como chega o Torreense

O treinador Luís Tralhão disse que o Torreense está muito focado para que seu time volte a fazer história e ganhe o título em cima de mais um gigante. Mas que todos sabem que o favoritismo é portista. E que os elogios do rival ao time não farão o time ter qualquer soberba no Jamor.

“Fico satisfeito pelos elogios, mas sei que há sempre uma cortesia do outro lado, em reconhecer o mérito que tivemos. Mas não vamos ficar deslumbrados porque foi algo que aconteceu. Estamos focados. Assim como ouvimos essas declarações, ouvimos os nossos adeptos”, explicou, para completar:

“Mas, Por que não? Ninguém da Segundona tinha ganho a Taça de Portugal, acreditávamos que podia acontecer, mas também não estou aqui a dizer que tínhamos uma fé tremenda de que ia acontecer.”

O Torreense, que nesta pré-temporada fez cinco jogos e venceu apenas um, manteve seus principais jogadores, com destaque para o zagueiro Stopira. E tem 15 reforços. Dos recém-chegados, o goleiro brasileiro Adriel (ex-Bahia) e o colombiano Joel Romero, este de apenas 19 anos, estão confirmado no time titular.

PORTO X TORREENSE

Supertaça de Portugal

Data e horário: 1/8/2026, 16h15

Local: Estádio Cidade de Coimbra (POR)

PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Fronholdt, Varela e Gabi Veiga; William Gómez, André Silva e Pepê. Técnico: Francesco Farioli

TORREENSE: Adriel; David Bruno, Diadié, Stopira e Javi Vázquez; Alfaro, Romero, Jatta e Quintero; Drammeh e Dany Jean. Técnico: Luis Tralhão

Árbitro: André Narciso

Auxiliares: Vasco Marques e André Botelho

VAR: Valdemar Maia