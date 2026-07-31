Sporting goleia Nottingham Forest em amistoso no Algarve

O Sporting fechou a sua pré-temporada com mais uma vitória convincente. Nestas sexta-feira, 31/7 Estádio do Algarve, goleou o Nottingham Forest por 4 a 1. Foi de virada. Afinal, os ingleses marcaram logo no primeiro minuto, com o brasileiro ex-Botafogo Igor Jesus. Mas, ainda na etapa inicial, Gonçalo Inácio (que defendeu Portugal na Copa) empatou. No segundo tempo, o recém-contratado Doumbia foi o protagonista. O italiano marcou o segundo gol, belíssimo, e deu uma assistência excepcional para Rafael Nel ampliar. O mesmo Nel fechou o placar.

Assim, os sportinguistas chegam a quatro triunfos nesta pré-temporada: 4 a 1 no Celtic, 7 a 0 no Strasbourg e 2 a 0 no Monaco. E agora centram o foco para a estreia no Português, dia 8, contra o Estrela da Amadora.

Curiosamente, o Nottingham fez dois jogos nesta sexta-feira. Um pouco mais cedo, com um time quase todo reserva, também em Portugal, venceu o Portimonense por 2 a 1, gols de Awoniyi e do estreante Schlager (João Reis descontou). Murillo, zagueiro titular do Nottingham, jogou nesta partida pela manhã. Diante do Sporting, o técnico entrou com a base titular. Por causa da divisão do elenco entre os dois compromissos, o Nottingham não fez nenhuma substituição contra os lisboetas. Já o Sporting alterou quase todo o time ao longo da partida.

Igor Jesus marca, mas Sporting empata

As equipes mostraram muita vontade e buscaram o ataque durante toda a partida. E logo no primeiro minuto saiu um gol. O Nottingham Forest aproveitou um erro de passe dos sportinguistas e a bola ficou com Chris Wood. O neozelandês chutou para defesa parcial de Rui Silva. Mas a sobra ficou com Igor Jesus, que concluiu para abrir o placar. Contudo, aos 13 minutos o Sporting empatou. Primeiramente, Gonçalo Inácio, na pequena área, chutou e o goleiro Sels fez milagre, mandando a escanteio. Na cobrança, Gonçalo Inácio subiu e marcou de cabeça. Daí até o fim do primeiro tempo, o Sporting foi mais perigoso. Mas o placar não se alterou.

Doumbia faz a diferença para os portugueses

No segundo tempo, o Nottingham voltou melhor. E lamentou a imperícia de Chris Wood, que teve duas chances claríssimas e perdeu ambas, uma delas chutando duas vezes na zaga, isso com o goleiro batido. Mas, depois dos dez minutos, o Sporting passou a dominar. Quase marcou com xxxx, em uma grande defesa de Sels. Mas, aos 15, dois recém-contratados fizeram a jogada do gol da virada portuguesa. Zalazar (ex-Braga) viu a entrada de Doumbia. O ex-Venezia, da Itália, cortou a marcação de Abbott e chutou para fazer um belo gol. Aos 20, o Sporting ampliou com Rafael Nel. Ele acabara de entrar e recebeu passe excepcional de Doumbia. Livre, cabeceou, encobrindo Sels.

O Sporting foi fazendo alterações e o Nortingham, sem nenhuma mudança foi morrendo em campo., Isso deu a chance para o time português ampliar aos 39 com mais um gol, de Rafael Nel. Assim, fim de amistoso, 4 a 1.

SPORTING 4X1 NOTTINGHAM FOREST

Amistoso

Data: 31/7/2026

Local: Estádio Algarve, Faro (POR)

Gols: Igor Jesus, 1’/1ºT (0-1); Gonçalo Inácio, 13’/1º (1-1); Rafael Nel, 20’/2ºT (3-1); Rafael Nel, 39’/2ºT (4-1)

SPORTING: Rui Silva (João Virgínia, Intervalo); Vagiannidis (Fresneda, Intervalo), Quaresma, Gonçalo Inácio (Eduardo Felicíssimo, Intervalo) e Maxi Araújo (Rodrigo Dias, 33’/2ºT); Altimira, Andersen (Jesse, 18’/2ºT), Catamo (Luís Guilherme, 18’/2ºT) e Zalazar (Flávio Gonçalvez, 27’/2ºT), Doumbia (Pedro LIma, 33’/2ºT) e Ioannidis (Rafael Nel, 18/2ºT). Técnico : Rui Borges

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Abbot, Milenkovic, e Jair; Aina, McAtee, Gibbs-White, Dominguez e Neco Williams; Igor Jesus e Chris Wood. Técnico: Oliver Glasner

Árbitro: Marco Brazão

Auxiliares: André Encarnação e Jorge Maciel

Cartões amarelos: Não teve

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