Flamengo é o time que mais demora a chutar no Brasileirão

Um assunto que ficou em alta após o novo tropeço do Flamengo no Brasileirão foi uma possível “posse estéril” da equipe do técnico Leonardo Jardim. O empate em 1 a 1 contra o Internacional escancarou esse problema, também conhecido como “arame liso” no jargão do futebol. Para exemplificar, o Rubro-Negro contou com 73% da posse de bola no Beira-Rio – mais que o dobro que o adversário – e, mesmo assim, chutou menos que o Inter. Foram 16 finalizações do Colorado contra 14 do Fla, com os times ficando num decepcionante 1 a 1.

O Jogada10 encontrou números que podem explicar este problema. O levantamento considera a média de passes certos e de finalizações de cada equipe do Brasileirão por partida. A partir destes números, é possível, então, calcular quantos passes cada time precisa trocar para concluir uma jogada em gol.

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Confira a análise

Neste recorte, o Flamengo aparece como a equipe menos objetiva entre os 20 clubes da Série A. Em média, o Rubro-Negro precisa trocar 32,2 passes para conseguir uma finalização. É, assim, o pior índice do campeonato. O contraste fica evidente quando a comparação é feita com outros candidatos às primeiras posições.

O líder Palmeiras, por exemplo, necessita de 26,1 passes por chute, enquanto Bahia (26,5) e Athletico (24,3) também apresentam números inferiores. O Red Bull Bragantino lidera o ranking da objetividade, com apenas 18,2 passes para cada finalização.

Os dados também ajudam a explicar uma das críticas feitas por Leonardo Jardim após o empate com o Internacional. Na entrevista coletiva, o treinador reconheceu que o Flamengo teve muita posse de bola, mas pouca capacidade de transformar o domínio em chances claras. “Vocês sabem que eu não sou um grande defensor da posse de bola estéril. Acho que temos que ser mais efetivos quando criamos”, afirmou.

A estatística, então, confirma a avaliação do treinador. Apesar de liderar em passes por jogo (474,1) e ficar em segundo em posse de bola, com média de 56,1%, o Flamengo ocupa apenas a quinta colocação em finalizações por partida, com 14,7. Equipes como Vasco (17,6), Red Bull Bragantino (16) e Internacional (15,4) chutam mais mesmo tendo menos tempo com a bola.

Ranking de Passes por Chute no Brasileirão 2026

• Flamengo – 32,25

• São Paulo – 31,75

• Corinthians – 31,04

• Grêmio – 31,03

• Fluminense – 30,55

• Bahia – 26,53

• Palmeiras e Cruzeiro – 26,13

• Santos – 25,98

• Athletico – 25,87

• Mirassol e Vitória – 25,65

• Coritiba – 24,39

• Atlético-MG – 24,34

• Chapecoense – 23,63

• Botafogo – 23,43

• Remo – 22,4

• Vasco – 21,34

• Internacional – 20,16

• Red Bull Bragantino – 18,24

Dados de posse e passes retirados do site “Sofascore”; total de chutes, do “FBREF”; por fim, números tratados pelo Jogada10.

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