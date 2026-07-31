Chelsea x Tottenham: horário e onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Um dos grandes clássicos do futebol inglês terá sua versão australiana neste sábado. Chelsea e Tottenham cumprem mais um compromisso de pré-temporada, de olho no início da Premier League, e se enfrentam pela primeira vez fora do Reino Unido. Os rivais londrinos entram em campo às 6h45 (de Brasília), no Accor Stadium, em Sydney, em jogo amistoso que faz parte da Sydney Super Cup.

Onde assistir

O duelo entre Chelsea e Tottenham terá transmissão da Sportynet, no YouTube.

Como chega o Chelsea

O Chelsea entra em campo neste sábado para o seu segundo compromisso de pré-temporada, e o segundo jogo sob o comando de Xabi Alonso. O treinador ainda faz seus primeiros contatos com seus novos jogadores e seu novo clube, e segue sua preparação para uma jornada dura na Premier League 2026/2027. No primeiro jogo da pré-temporada, os Blues venceram o Western Sydney por 6 a 4.

Xabi Alonso, inclusive, foi perguntado sobre a oportunidade de visitar novos países para jogar, mesmo que seja em um momento de pré-temporada. O ex-jogador do Liverpool, e hoje técnico do Chelsea, elogiou a forma com que a Premier League é recebida em qualquer lugar do mundo.

“Essa é a beleza da Premier League. Onde quer que estejamos. Austrália, Nova Zelândia ou Hong Kong. Sentimos o apoio dos torcedores. É isso que torna a Premier League tão especial e tão fascinante para os fãs de futebol em todo o mundo”, disse Xabi Alonso.

Como chega o Tottenham

Ao contrário do Chelsea, o Tottenham está em pré-temporada já com um trabalho em andamento. Roberto De Zerbi assumiu o comando dos Spurs ainda na reta final da última temporada, e terá a tranquilidade de finalmente colocar suas ideias em jogo desde o início. Nesta pré-temporada, os Spurs vão para o seu quarto teste – até então, são duas vitórias (1 a 0 sobre o MK Dons e 2 a 0 no Auckland FC) e um empate em 1 a 1 com o Sydney FC.

De Zerbi, por sua vez, já deixou clara a sua mensagem para aqueles jogadores que já estão no elenco, e para aqueles que possam chegar ainda nesta janela. Segundo o técnico, quem não quiser ficar no Tottenham, pode pedir para deixar o clube.

“Quero que os jogadores tenham orgulho e sejam felizes por estar aqui, que entrem em campo no Tottenham Stadium com grande motivação. Porque agora no futebol, se pensarmos também no Mundial, a motivação faz a diferença. A motivação é estar feliz por pertencer a uma equipe”, destacou De Zerbi.

CHELSEA x TOTTENHAM

Amistoso de Pré-Temporada – Sydney Super Cup

Data: 1º de agosto de 2026 – sábado

Horário: 6h45 (de Brasília)

Local: Accor Stadium, Sydney (AUS)

Onde assistir: Sportynet

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