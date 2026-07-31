Botafogo se reapresenta com novidades

Com direito a novidades, o Botafogo se reapresentou nesta sexta-feira (31/7) e iniciou a preparação para a sequência da temporada após alguns dias de folga concedidos ao elenco. O volante Allan, que sofreu ruptura completa do retofemoral da coxa direita, e o atacante Júnior Santos, com fissura no pé direito, ambos em maio, trabalharam com bola na atividade. A dupla, afinal, segue em processo de recuperação física e integra a lista de atletas acompanhados pelo departamento médico, ao lado do zagueiro Kaio Pantaleão.

Este período de descanso foi possível em razão do adiamento da partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, o que ampliou o intervalo entre compromissos oficiais. No retorno ao Espaço Lonier, aliás, a programação contou também com uma atividade voltada às famílias dos jogadores. Filhos e familiares acompanharam parte do treinamento e participaram de ações recreativas promovidas pelo clube no CT, segundo informações do “ge”.

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O período sem partidas também será importante para a comissão técnica comandada por Franclim Carvalho. Além de ganhar tempo para integrar os seis reforços contratados na última janela de transferências, o treinador pretende, então, aproveitar a sequência de treinamentos para aprimorar o funcionamento coletivo da equipe, especialmente no sistema defensivo.

O próximo compromisso do Botafogo é no outro sábado (8/8), quando fará o clássico contra o Fluminense, pela 21ª rodada do Brasileirão. Até lá, a equipe terá uma rara semana cheia de preparação antes de retomar a maratona de jogos da temporada.

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