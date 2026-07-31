Grêmio rejeita investida do Corinthians pelo empréstimo de zagueiro

O Grêmio recebeu contatos do Corinthians pelo empréstimo do zagueiro Wagner Leonardo. No entanto, a diretoria do Tricolor não tem a intenção de negociar o defensor por estes moldes, uma vez que ele faz parte dos planos do técnico Luís Castro para a sequência da temporada, segundo a “GZH”.

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Entretanto, os dirigentes do Imortal não fecham as portas para uma negociação com outros termos envolvidos. Afinal, eles estariam abertos para propostas que envolvam a venda do jogador. Uma troca de jogadores com o Corinthians chegou a ser ventilada no Grêmio.

O interesse do Timão em Wagner Leonardo não é recente. Contudo, esbarra em um problema extracampo: com três punições envolvendo transfer ban, o clube não pode registrar reforços.

O nome do zagueiro também esteve em pauta para um retorno ao Vitória. As partes negociaram um acordo sobre o pagamento da dívida que o Grêmio possui com o Rubro-Negro pela compra do defensor em 2025, mas não se acertaram.

Por origem, somente Wagner Leonardo e Kannemann atuam pelo lado esquerdo da zaga no elenco do técnico Luís Castro.

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