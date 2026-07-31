Atlético encerra preparação e pode ter surpresa contra o Juventude

O Atlético encerrou sua preparação para enfrentar o Juventude neste sábado (1), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para deixar uma boa impressão e levar vantagem para a volta, em Caxias do Sul, o técnico Eduardo Domínguez tem novidades no setor ofensivo. Contudo, ele também tem desfalque.

Expulso na terceira fase do mata-mata da competição, Cissé não poderá atuar. No entanto, o treinador pode ter o retorno de Alan Franco, que demorou a se apresentar após a disputa da Copa do Mundo. O volante acabou liberado por conta de problemas particulares.

No ataque, Domínguez terá o retorno de Cuello, liberado pelo departamento médico. O argentino fica à disposição da comissão técnica. Caso seja, de fato, relacionado para enfrentar os gaúchos, deve iniciar a partida no banco de reservas.

Anunciado pelo Atlético na última quinta-feira (30), o atacante Thiago Borbas já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear. O uruguaio pode ser uma das novidades do Galo para a partida. Contudo, ele não fez nenhum treino com os companheiros e, por isso, segue como dúvida.

Dessa maneira, o Atlético deve ir a campo com a seguinte escalação: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi e Lyanco; Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Victor Hugo, Bernard e Preciado (Cuello); Cassierra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.