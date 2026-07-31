Barcelona empata com Birmingham, mas perde nos pênaltis em estreia na pré-temporada

O Barcelona iniciou a pré-temporada 2026/27 com um empate por 2 a 2 diante do Birmingham City, em amistoso disputado nesta quarta-feira (30). Apesar de dominar boa parte da partida, a equipe comandada por Hansi Flick acabou derrotada nos pênaltis. O grande destaque foi o atacante Hamza, autor dos dois gols do time catalão. Nas cobranças, Roony Bardghji, Jordi Pesquer e Brian Fariñas desperdiçaram suas tentativas, e nem as duas defesas do goleiro Yaakobishvili foram suficientes para evitar a derrota.

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O amistoso serviu como mais um teste para Flick, que ainda trabalha com um elenco bastante modificado e repleto de jovens das categorias de base. Muitos dos jogadores considerados titulares sequer participaram da partida, já que vários atletas ainda retornam das férias após a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Entre as novidades esteve a estreia de Karim Adeyemi, um dos principais reforços do Barcelona para a temporada. Dessa maneira, a partida também serviu para o treinador começar a avaliar como pretende encaixá-lo na equipe.

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