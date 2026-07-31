Lipão exalta Furia e fala em apagar fantasma de 2025 na Kings League

A Furia garantiu vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Kings League ao vencer o Los Troncos, atual campeão da competição, por 5 a 1, nesta sexta-feira (31/7). Autor de três gols e principal nome da partida, Lipão valorizou o resultado, destacou a força do adversário e projetou a sequência da equipe no torneio.

Na avaliação do camisa 10, o Los Troncos representou o maior desafio da campanha até o momento. Ainda assim, ele elogiou a postura da Furia e comemorou a classificação para o Final Four.

“Com certeza, vencer o atual campeão tem sua importância. Eles foram o adversário mais difícil que a gente enfrentou porque tem uma equipe muito qualificada. Mas a gente conseguiu fazer um belo trabalho, um belo jogo e classificar para o Final Four.”, disse.

A Furia agora terá pela frente a semifinal, fase em que acabou eliminada na última edição do Mundial. Para evitar que o histórico influencie o desempenho da equipe, Lipão defendeu foco total no momento atual.

“A gente tem que mentalizar coisas boas. Esquecer o que aconteceu no passado. Focar no que está acontecendo no presente para fazer uma bela semifinal amanhã e se classificar para a final”, completou.

Assim, com a vitória sobre o atual campeão, a equipe brasileira segue viva na disputa pelo título. O Final Four será disputado neste sábado (01/8), a partir das 14h (de Brasília), com Furia, Alpak, G3X e Ultimate Móstoles brigando por uma vaga na decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.