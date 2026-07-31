G3X vence batalha contra o Desimpain e vai a semi do Mundial da Kings League

Em uma guerra brasileira, o G3X venceu o Desimpain por 6 a 5 nesta sexta-feira (31/7) e se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes da Kings League. A equipe da Tribo comandou boa parte do jogo e chegou a ir para o Matchball vencendo por 5 a 3. O time do Desimpedidos chegou a empatar na reta final do jogo, mas Ton colocou números finais e a equipe de Gaulês entre os quatro melhores da competição.

Assim, o G3X encara os espanhóis do Ultimate Móstoles. Do outro lado, a Furia encara o Alpak. Vale lembrar que a reta final do Mundial de Clubes da Kings League acontece em formato de Final Four. Assim, a semifinal e final acontecem no mesmo dia, neste sábado (01/8).

Primeiro tempo da G3X

O primeiro tempo do G3X beirou à perfeição. Afinal, logo aos três minutos, o árbitro pegou mão de Well dentro da área e assinalou pênalti. Kelvin Oliveira, em sua forma mais gelada, bateu com categoria e fez 1 a 0. No lance seguinte, Andreas Vaz acertou uma bomba no ângulo e marcou um golaço, o segundo da equipe da Tribo. Efetivo no ataque, o time de Gaulês se mostrou também muito sólido. Isso porque o Desimpain pouco conseguiu fazer. O mais perto que a equipe do Desimpedidos chegou de ir as redes foi em uma bomba de Gigante, no período do gol dobro, onde Barata voou para evitar o gol.

Batalha brasileira no Mundial da Kings League

O segundo tempo começou com o dado definindo um 3×3 e o G3X seguiu eficiente. Isso porque Kelvin e Well aproveitaram a ocasião para deixar 4 a 0 para a equipe da Tribo. O Desimpain, na reta final do período, conseguiu finalmente marcar o seu gol com Wellington Gigante.

Com todos os jogadores de volta, o Desimpain cresceu e enconstou no marcador. Primeiro, Renato Vicente converteu seu pênalti do presidente e marcou o segundo da sua equipe. Depois, a equipe do Desimpedidos acionou sua carta secreta e acionou um pênalti reverso. Kaiky voou para defender a cobrança de Messias e deixar o placar em 4 a 3. Contudo, Gaulês desceu da cabine para bater sua penalidade do presidente para voltar a vantagem para dois gols de diferença: 5 a 3.

O Desimpain voltou a ficar em cima para diminuir o marcador antes do Matchball. No lance mais perigoso, Christian driblou o goleiro Barata e finalizou, mas TH apareceu no momento certo para tirar em cima da linha. O G3X, em contrapartida, acionou uma carta de tempo e acelerou para a partida acabar mais rápido com vantagem.

Já no Matchball, o Desimpain seguiu em busca da reação e conseguiu buscar com dois gols de Luisinho. Contudo, o G3X fez questão de frear a virada do rival. Andreas recebeu pela ponta e cruzou para Ton empurrar para as redes e colocar a equipe da Tribo na semifinal do Mundial de Clubes da Kings League.

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