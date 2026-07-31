Conmebol se esquiva e anuncia reunião para avaliar projeto da Fifa

A Conmebol quebrou o silêncio sobre o projeto polêmico de Gianni Infantino, presidente da Fifa. A entidade sul-americana anunciou, em nota nesta sexta-feira (31/7), um processo de consulta às federações membro e a convocação de uma reunião do conselho para avaliar a proposta.

Diferente da Uefa, Concacaf e AFC, a Conmebol evitou, neste primeiro momento, se posicionar sobre o tema. Prometeu “agir com prudência, responsabilidade e espírito de colaboração” e apelou à “união em toda a família do futebol”.

“O futebol vem sempre em primeiro lugar. Desde que a Conmebol tomou conhecimento da proposta apresentada pela Fifa relativa ao projeto FFE, e em conformidade com os seus procedimentos institucionais, iniciou um processo de consulta junto das suas Associações Membro e convocou uma reunião do seu Conselho com o único propósito de analisar e avaliar a referida proposta com a responsabilidade e o rigor que a matéria exige”, diz um trecho da nota.

O presidente da Fifa quer criar uma empresa (a Fifa Forward Enterprise, a FFE) para cuidar das competições da entidade. Além disso, pretender captar cerca de 20 bilhões de dólares (R$ 102 bilhões) com a venda de seus direitos comerciais.

A Conmebol foi a última das confederações continentais a se pronunciar a respeito do projeto apresentado na última quarta-feira pela entidade.

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Veja a nota da Conmebol na íntegra:

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