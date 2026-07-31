Manchester City x Inter de Milão: horário e onde assistir ao amistoso de pré-temporada

O fim de semana de futebol internacional segue agitado com os amistosos de pré-temporada. Com as equipes aquecendo os motores para 2026/2027, os grandes clubes europeus seguem se preparando e dois deles se enfrentam neste sábado, reeditando a final da UEFA Champions League da temporada 2022/2023. Manchester City e Inter de Milão medem forças em Hong Kong, em amistoso no Kai Tak Sports Park, às 8h30 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo entre Manchester City e Inter de Milão, pela pré-temporada, terá transmissão do canal Sportynet, no YouTube.

Como chega o Manchester City

Uma nova era começa no Manchester City. Após a saída de Pep Guardiola, o City agora é comandado por Enzo Maresca, seu ex-auxiliar técnico e que treinou o Chelsea na última temporada. Sendo assim, a pré-temporada terá uma importância ainda maior para os Citizens, que cumprem seu primeiro compromisso de preparação neste sábado.

Para o duelo deste sábado, em Hong Kong, Enzo Maresca não poderá contar com seu principal jogador, Erling Haaland, que ainda cumpre férias após disputar a Copa do Mundo. Sendo assim, Maresca deve ter um time mesclado de jogadores da base e de atletas que não disputaram as fases finais da Copa do Mundo.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter de Milão joga o seu segundo amistoso de pré-temporada. No primeiro compromisso, os Nerazzuri venceram o Karlsruher, da Alemanha, por 2 a 1, e agora terão o seu novo desafio frente a um novo Manchester City sem Pep Guardiola.

Assim como o Manchester City, a Inter de Milão também vai aproveitar a pré-temporada para dar minutos aos jogadores jovens da base interista, em uma mescla com jogadores mais experientes. O técnico Chivu, inclusive, não poderá contar com a sua contratação mais recente, John Stones, ex-Manchester City, que esteve na Copa do Mundo com a Inglaterra.

MANCHESTER CITY x INTER DE MILÃO

Amistoso de Pré-Temporada

Data: 1º de agosto de 2026 – sábado

Horário: 8h30 (de Brasília)

Local: Kai Tak Sports Park, Hong Kong

Onde assistir: Sportynet

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